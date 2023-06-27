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“Uninvited Jazz Band” yüksek enerjili performanslarıyla 6 Temmuz Perşembe akşamı Yapı Kredi bomontiada Avlu’da 1920’lerin eşsiz atmosferini New Orleans caz klasiklerinin ile sentezleyerek dinleyicilere unutamayacakları bir müzik ziyafeti sunacak.

İSTANBUL- 1920'lerin ve 1930'ların New Orleans caz ve blues klasiklerini dönemin ruhuna özgü sunumları ile sahneye taşıyan “Uninvited Jazz Band”; Türkiye, Çek Cumhuriyeti, ABD, Fransa ve İngiltere ülkelerinden müzisyenler oluşturuyor.

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi kısmi olarak ziyarete açılıyor

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi kısmi olarak ziyarete açılıyor

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