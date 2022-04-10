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152 bin çiftin evliliği, e-Evlenmeyle tescil edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yeni evlenen çiftlerin evlilik sonrası yeni kimlik, ehliyet ve pasaport değişimi gibi işlemlerini kolaylaştıran e- Evlenme uygulamasıyla 152 bin çiftin evliliğinin elektronik ortamda c edildiğini duyurdu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
10 Nisan 2022 Pazar 13:15
152 bin çiftin evliliği, e-Evlenmeyle tescil edildi

ANKARA, (DHA)-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e­-Belediye sistemi ile Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) arasında sağlanan entegrasyonla belediye evlendirme memurları tarafından düzenlenen evlenme bildirim formlarının ve evlenme bilgilerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilebilmesini sağlayan e-Evlenme uygulaması, 25 Mart 2021'de hayata geçirildi.

Ülke genelinde 779 belediye tarafından kullanılan e-Evlenme uygulaması üzerinden bugüne kadar yaklaşık 609 bin 955 evliliğin 152 bin 885'i elektronik olarak tescil edildi. Evliliğin gerçekleşmesiyle birlikte uygulama üzerinden 3 iş günü içinde gerçekleştirilen tescille birlikte zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanırken, evlenme bildirimlerinin kağıt ortamında nüfus müdürlüklerine gönderilmesinin de önüne geçildi. Ayrıca elektronik ortama aktarılan tescil işlemleriyle bürokrasi azaltılarak,  zaman ve kırtasiyecilikten tasarruf sağlandı. Evliliğin gerçekleşmesiyle hızlı bir şekilde yapılan tescil işlemlerinden sonra, vatandaşlar yeni kimlik kartlarını, varsa ehliyet ve pasaportlarını kolayca değiştirebiliyor.

 

DHA

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