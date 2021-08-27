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175 adet konut satışta

TOKİ, Yozgat'ta 175 adet konutu satışa sundu

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Ağustos 2021 Cuma 12:13
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175 adet konut satışta

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Yozgat Merkez'de 175 adet konutu satışa sundu.

Konut tipi 2+1  ve 3+1 olan dairelerden almak isteyenlerin 1 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Halk Bankası Şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru bedeli, Alt Gelir Grubu Projesi kapsamındaki konutlar için 1.000,00 Türk Lirası olarak açıklandı. 

Yozgat'ta satışa çıkarılan konutlar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
KonutSatışYozgatYeni ÇağrıBASIN İLAN KURUMU
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