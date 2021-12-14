2022 YILI BİZLERE NELER GETİRECEK?

YILIN GEZEGEN GEÇİŞLERİ

19 Aralık 2021 Venüs Oğlak burcunda Retro hareketine başlıyor, 29 Ocak 2022’ye kadar devam edecek.

5 Mart 2022 Jüpiter - Güneş tam kavuşumda, bütün burçlar için çok olumlu bir gün bir şeyler başlatmak için değerlendirebilirsiniz.

Bu yıl tutulmalar artık Boğa ve Akrep aksında olacak, bu yıl dört tane tutulma gerçekleşecek, iki tanesi güneş tutulması, iki tanesi ay tutulması;

Güneş tutulması 30 Nisan 2022’de Boğa Burcunun 10 derecesinde gerçekleşiyor. Güneş tutulması 25 Ekim 2022’de Akrep Burcunun 02 derecesinde gerçekleşiyor. Ay tutulması 16 Mayıs 2022’de Akrep Burcunun 25 derecesinde gerçekleşiyor. Ay tutulması 08 Kasım 2022’de Boğa Burcunun 16 derecesinde gerçekleşiyor.



Jüpiter 29 Aralık 2021’de Balık Burcuna geçiyor, 11 Mayıs 2022’de Koç Burcuna geçiş yapacak ve 28 Ekim 2022’de tekrar Balık Burcuna taşınıyor olacak, 20 Aralık 2022’de ise yolcuğuna Koç Burcunda devam edecek.

30 Ekim 2022’de Mars İkizler Burcunun 25 derecesinde retroya başlıyor, 14 Ocak 2023’de 08 derecede İkizler Burcunda retrosu bitiyor.

Bu yıl üç adet Merkür retrosu gerçekleşiyor;

13 Ocak 2022’de 10 derece Kova Burcunda başlıyor, 05 Şubat 2022’de 24 derece Oğlak Burcunda retrosunu tamamlıyor. 09 Mayıs 2022’de 04 derece İkizler Burcunda başlıyor, 04 Haziran 2022’de 26 derece Boğa Burcunda retrosunu tamamlıyor. 08 Eylül 2022’de 08 derece Terazi Burcunda başlıyor, 03 Ekim 2022’de 24 derece Başak Burcunda retrosunu tamamlıyor.



KOÇ BURCU;

Sevgili Koçlar, 2022 yılına Venüs retrosu ile giriş yapıyoruz, kariyerinizle ilgili bazı zorlanmalar, tıkanıklar, kariyerinizin getirilerinden memnun olamama, patronlar ve amirlerle ilgili engeller yaşanabilir. Burada yaşayacağınız olaylarda biraz akışta kalarak, planlı projeli hareket etmeniz, daha sonrası için size olumlu gelişmeler getirecektir. Bazı Koçlar için, bu bir evliliğin veya ortaklığın arasındaki sorunları da gündeme getirebilir, bu sorunlar ayrılıklar bitişler getirebilir. Bu süreç içerisinde aile ilgili olaylar, konular, hastalıklar, özellikle anne veya anne sıcaklığına yakın kadın figürleri ile ilgili sağlık sorunları olabilir ve onlarla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz.

Yılın ilk yarısı, hayati kararlar almadan önce, önünüze gelen teklifleri inzivaya çekilerek, Mayıs ayına kadar gözlemleyici olmanız gereken zamanlar… Burada hırslarınız, size yapılanlar, belki farkında olduğunuz konduramadığınız şeyler gün yüzüne çıkabilir. Psikolojik olarak da kendinizi yorgun, uyuşuk hissedebilir, harekete geçmekte zorlanabilirsiniz, bu nedenle gözlemci olmak, sezgilerinize yönelmek bu süreç için çok uygun olacaktır.

13 Ocak’ta iletişim ve zekâ gezegenimiz Merkür Kova Burcunun 10 derecesinde retro konuma geçiyor, bu yolcuğuna 05 Şubat’ta Oğlak Burcunun 24 derecesinde son verecek. Merkür Retrosu sonrasında, kariyer noktanızda artık kariyerinizin getirileri ve dostluklarınızdaki beklentiler için aydınlandığınız süreç başlıyor. Şubat ortaları verdiğiniz kararlar geleceğinizi şekillendirecek, Mayıs ayından Ekim ayına kadar olan dönem, hayatınızı sorgulayıp, sistemin size destek olduğu, hayallerinizi, umutlarınızı revize etmek isteyeceğiniz zaman dilimi. Özellikle Koç Burcunun ilk derecelerinde iseniz, bu saydığımız alanlarda çok şanslı bir zamanda olduğunuzu unutmadan hareket etmek, size ödüller getirecektir.

Ancak yine de bu şanslı olduğunuz konularda iletişime girmek ve imza atmak için, 09 Mayıs - 04 Haziran arasına getirmemeye çalışın. Zekâ ve iletişim gezegenimiz Merkür 09 Mayıs’ta İkizler Burcunun 04 derecesinde retro hareketine başlıyor, bu yolculuğu 04 Haziran’da 26 derece Boğa Burcunda bitiriyor. Bu dönemde dolandırılmalara, kandırılmalara karşı çok dikkatli olalım. Yakın çevrenizle kardeşlerinizle de zaman zaman problemler gündeme gelebilir, onların hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dâhil olmak zorunda kalabilirsiniz, yinede çok gaza gelmeyin derim, her şeyi aceleye getirmeden sakinlikle yapabilmeyi deneyin sevgili Koçlar. Yine bu süreç içerisinde, aracınızın elektronik aksamı veya elektrikli aletlerinizde de problemler kaçınılmaz görünüyor.

Tutulmalar sizleri Mayıs’a kadar destekliyor, paranızı biriktirin, kendi öz değerinize ve kendi kaynaklarınıza dönme zamanı olduğunu unutmayın, bu şekilde hareket ederseniz şansınıza şans katılacağı süreçler içersinde olacaksınız. Başkalarından gelen kaynaklarda, bu yıl zorlanmalar görünüyor, bir borca girmek, kredi çekmek için şartları zorlamayın. Miraslık konular, nafaka konularınız varsa, buraya fazla bel bağlamadan hareket etmenizi tavsiye ederim. Bu tutulma aksları, içinizde ödersin yaparsın gibi borçlandırmaya götürebilir, dikkatli olun, yatırım yapacaksanız bile sakinlik bu yıl sizin için önemli olacaktır. Bu yıl kendi kaynaklarınız ve kaynaklarınızı nasıl yönettiğiniz önemli olacak, hırslardan ve hızlı davranış modellerinden uzaklaşalım Sevgili Koçlar.

Tutulmalar aynı zamanda maneviyatınızın güçlendiği, artık ruhsal olarak büyüceğiniz zamanları da işaret ediyor. Bazı Koçlar için, bu tutulma aksları küçük operasyonları da gündeme getirebilir. Unutmayın ki iş ve kariyer yolcuğunuzda, tutulmalar sizi destekliyor olacak, bu konuda şansınız sizlerin farkındalığınızı nasıl değerlendirdiğinizle alakalı olacaktır.

Eylül ayına geldiğimizde, artık yılı nasıl kapatmak istiyoruz, neleri geride bırakıyoruz, kimlerle yola devam ediyoruz görme zamanı gibi düşünebilirsiniz. Yılın başından beri ilişkiler, ortaklıklar, kariyeriniz, aileniz ve evliliğinizle ilgili gelgitler yaşadığınız, ama hayata tutunacak nedenler bulup kalp atışları gibi inişli çıkışlı süreçlerden geçtikten sonra, artık nihai kararlar almak isteyebilirsiniz. Unutmayın ki yılın sonunda bir Merkür retrosu daha var, 08 Eylül’de 08 derece Terazi Burcunda retro hareketine başlıyor, 03 Ekim’de Başak Burcunun 24 derecesinde yolcuğunu bitiriyor. Yine ilişkiler alanında, açık düşmanlarınız alanında olanları bitenleri son bir kez daha görmek isteyeceksiniz, bunu yaparken işiniz ve sağlığınız da önemli unsurlar arasında yer alacak gibi görünüyor. Günlük rutin işlerinizde aksilikler, iş hayatınızda bazı tıkanıklar olabilir ya da iş hayatınızdaki elektronik cihazların gazabına uğrayabilirsiniz, bazıları için evcil hayvanlarının sağlığı önemli görünüyor olacak.

Bu alanda yoğun kararların söz konusu olduğu, bu 4 aylık süreç var gibi görünüyor. Ekim sonunda tutulma ve mars retrosu (30 Ekim 2022) sahneye çıkıyor. İkili ilişkilerde, ortaklıklarda çevrem ve çevremdeki insanlarla bu yolda devam edebilir miyim edemez miyim dediğiniz zamanlar… Bir mahkemeniz varsa, sorunlar yaşanabilir, nihai sonuç beklenirken tam tersi oluşabilir ve şartları değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. İletişim kazalarına karşı çok dikkatli olun, trafikte gerginlikler tartışma ve kaza getirebilir. Aslında bu yıl Mayıs Haziran döneminde, son 1,5 yıldır yaşadığınız sorunları bitirme koparma zamanı gibi görünüyor, ancak Mars Retrosunun 14 Ocak 2023’de bittiğini unutmayın. Sevgili Koçlar, vereceğiniz kararları ötelemenizi tavsiye ederim, yılı kapatırken sağlığınız, maddi konularınız önemli rol oynuyor olacak…

Sevgili Koçlar, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum.

Sevgiyle kalın…

BOĞA BURCU;

Sevgili Boğalar; 2022 yılına yöneticiniz gezegeniniz Venüs’ün retrosu ile giriş yapıyoruz. Yöneticinizin retro yapmasıyla, bu yıla kendinizi, hayatınızı, bu güne kadar yaptıklarınızı, inançlarınızı, maddi manevi yargılarınızı sorgulayarak giriş yapıyor olacaksınız. Geçmiş davranış şekillerinizi, inançlarınızı, bağımlılıklarınızı bırakmak, bambaşka bir ben olmak isteyeceksiniz.

Eğitimi devam eden ya da yarım bırakan bir Boğa Burcuysanız, tekrar başlamak isteyeceksiniz, bunu yapmak isterken kendinizi sorgulayabilirsiniz, ya yapamazsam olmazsa diye, ama unutmayın ki bütün yıl Kuzey Ay Düğümü sizinle, inanın, kendinize güvenin, retro bitene kadar araştırmalara devam edin. Evli olanların, eşlerinin ailesiyle geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir, bu konuların kapanmasını sanırım en çok siz isteyeceksiniz.

Uluslararası iş yapan, ticaretle uğraşanlar, mahkemelik süreçleriniz varsa ya da böyle düşünceler içersinde olacaksanız, 15 Şubat’tan sonraya bırakmanızı öneririm, olayların daha akıcı ilerlemesi için iyi olacaktır. Neden derseniz, 13 Ocak’ta iletişim ve zekâ gezegenimiz Merkür Kova Burcunun 10 derecesinde retro konuma geçiyor, bu yolcuğuna 05 Şubat’ta Oğlak burcunun 24 derecesinde son verecek. Bu tarih aralığında olanlara, olacaklara, şartlara bakarak yol haritanızı belirlemek sizin için iyi olacaktır. Aslında 05 Mart 2022’de Jüpiter ve Güneş tam kavuşumda olacak, o gün size çok yarayacak, ne de olsa desteklenen burçlardan bir tanesisiniz. Mart ayındaki yeniay ve bu kavuşum sizlere yolları açacak.

Sevgili Boğa Burçları, bu şansınız 11 Mayıs’ta başka alana geçiyor, bu sizin için daha çok maneviyata dönmek, sezgilerinize güvenmek zamanı... Sağlınıza dikkat etmeli, özellikle psikolojik olarak güçlenmeniz gerektiği zamanlar olduğunu unutmamalısınız. Yılın başından beri uğraştığınız maddi değerler, iş veya günlük işleriniz, kariyerinizi toparlama zamanı olarak da değerlendirebileceğiniz süreçlerdesiniz. Bu etkiyi 28 Ekim’e kadar yoğun yaşıyor olacaksınız, ilişkileriniz tabi ki yine gündemde bu yılın ana teması ilişkileriniz bunu unutmayın… 16 Mayıs tutulması ilişkileri göz önüne çıkartıyor olacak, maddi değerleriniz ve öz değerinizde bir Merkür retrosunu ağırlıyor olacaksınız. Kendi değerinize ve kazançlarınıza sahip çıkma, ayağınızı yorganınıza göre uzatma zamanı, bunu dikkate alın yılın sonunda buralardan sınavınız olacaktır. İkinci Merkür retrosu kapanışı 04 Haziran’da Boğa burcunda oluyor, ev yaşamınız, ilişkileriniz, maddi değerleriniz, aileniz, kökleriniz, aslında bütün alanlarda neler olup bittiğine bakma zamanı, karar vermek için acele etmeden izleme gözleme zamanı gibi duruyor Sevgili Boğalar

Yılın son Merkür retrosu 08 Eylül’de 08 derece Terazi Burcunda başlıyor, 03 Ekim’de Başak Burcunun 24 derecesinde bitiyor. Burada ilk başta sağlığınız önem kazanıyor, sağlığınıza önem gösterme zamanı. Bazı Boğalar için ötelediğiniz sorunlar gün yüzüne çıkabilir, bazılarınız için ise günlük rutin işleriniz, çalışma alanınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili iletişim sorunları olabilir veya elektronik eşyalarınız bozulabilir, mailleriniz yanlış yerlere gidebilir, zihniniz dağınık olabilir, bu konularda daha hassas olma zamanı. Merkür retrosu flörtleriniz, çocuklarınız, yatırımlarınız ve hobileriniz alanında kapanış yapıyor, demek ki gelir giderlerimiz nereye gidiyor, neyi nasıl harcıyoruz dikkat etmeliyiz. İlişkisi olan Boğalar için bu konuda değişimler ve farkındalıklar söz konusu olacak ve hemen arkasından ikili ilişkiler alanınızda bir güneş tutulması gerçekleşiyor, ilişkilerde alma verme dengesinin nasıl çalıştığı, hem kendinizi hem işbirliği yaptığınız kişileri değerlendireceğiniz kararlar almak isteyeceğiniz zamanlar olacaktır.

Yılı kapatırken gündeminiz yoğun, 30 Ekim’de Mars Retrosu ile maddi değerleriniz, gayrimenkulleriniz, kendi kazançlarınız ön plana çıkıyor. Bazı Boğalar evlilik veya ortaklıklarda ayrılık kararlarını gündeme getirirken, maddi kaynaklarınıza, aile içinde mal paylaşımı ya da aile şirketinde çalışansanız, burada maddi değerleriniz ve kazançlarınıza bakıyor olacaksınız. 08 Kasım 2022’de burcunuzda gerçekleşecek olan ay tutulması, artık kararlarınız için önünüzü açıyor olacak olsa da, unutmayalım ki Mars Retrosu devam ediyor, 14 Ocak 2023‘e kadar Mars geri hareket etmekte, kazançlarınızı korumakta zorlanabilirsiniz gibi görünüyor. Bu problemleri yaşarken, 28 Ekim’deki Jüpiter Balık transiti sizi koruyor ve destekliyor olacak, arkadaşlarınızdan bol bol destek aldığınız, hayallerinizi artık kendi istekleriniz doğrultusunda gerçekleştirdiğiniz zamanlar olacaktır. Kısaca bu yıl tepeden tırnağa her alanda değişen siz olacaksınız Sevgili Boğalar…

Sevgili Boğalar, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum.

Sevgiyle kalın...

İKİZLER BURCU;

Sevgili İkizler, 2022 yılına Venüs retrosu ile giriş yapıyoruz, maddi değerlerinizde kısıtlanmalar söz konusu olabilir, miraslık süreçleri olanlar bu konuda buradan gelecek olan değerlere çok fazla bel bağlamamalı, gecikmeler yaşanabilir ya da haritanız müsaitse uzun süren bir mahkemeniz varsa nihai karara bağlanabilir. Bazılarınızın eşi işten ayrılabilir, bu durumda kemerleri sıkmanız gerekebilir ya da eski borç ve vergiler gündeme gelebilir, nafaka gibi süreçler var ise Mayıs ayına kadar bu konularda gecikmeler söz konusu olabilecek gibi duruyor. En iyisi Venüs retroyken, kendi kazançlarınıza göre hareket edin ve ayağınızı yorganınıza göre uzatın Sevgili İkizler.

13 Ocak’ta yönetici gezegeniniz Merkür, Kova Burcunun 10 derecesinde retro konuma geçiyor, bu geri hareketine 05 Şubat’ta Oğlak Burcunun 24 derecesinde son verecek. Bu süreç hayatınızı, inançlarınızı sorguladığınız zamanlar, özellikle dış ticaretle uğraşan lojistik iş yapanlar için dikkatli olmaları gereken zamanlar, sözleşme yapma zamanı değil, şartlarınızı koruma, hedeflerinizi hayallerinizi nadasa bırakma zamanı. 15 Şubat’tan sonra artık hareketlenebilirsiniz, bu yıl ki tutulmaları 6_ 12 aksında yaşıyorsunuz, bu biraz zordur Sevgili İkizler, sağlığınız, beraber çalıştığınız kişiler, günlük rutin işleriniz alanı ne kadar zor gibi olsa da, fark etmediğiniz düşmanlıkları gün yüzüne çıkaracağından aslında şanslısınız.

Jüpiter Balık seyri bu alanlarınıza şans getiriyor olacak, sağlınız özellikle ruhsal sağlınız önemli olacak, şükretmek gerek ki gördünüz duydunuz gerçekleri hazmetme ve buna göre hayata tutunma ve şartlarınızı değiştirme zamanı. Kariyerinizde yeni teklifler, yeni oluşumlar, yeni insanlar zamanı ve bu konularda şanslı olduğunuz bir dönem ama unutmayalım ki kariyerinizde olumsuz olan bir şey var ise buralardaki sorunu büyütme olasılığı yüksek görünüyor. 05 Mart 2022 ajandanıza not edin, kariyeriniz ve maddi kaynaklarınız için olumlu bir tarih, ancak 12 - 18 Nisan arası kariyerinizdeki konularla ilgili, size verilen sözlerde kandırılma olasılığınızı göz önünde tutmanızı, her söylenene hemen inanmanızı öneririm.

09 Mayıs’ta yönetici gezegeniniz Merkür burcunuza misafir oluyor, İkizler Burcunun 04 derecesinde başlayan retro yolculuğu, 04 Haziran’da 26 derece Boğa burcunda bitiyor. Başta da söylediğim gibi, kararlarınız, hayata bakışınız değişiyor, olayları gözlemleme zamanı Sevgili İkizler, artık bütün konular, olaylar gün yüzüne çıkıyor ve sizler de biraz inzivada kalmak isteyebilirsiniz ki kalın derim, ne konuşursanız ya yanlış anlayacak ya da anlaşılacaksınız, bu süreç gözlemleme zamanı, ışığı yakalama zamanı.

Jüpiter’in 11 Mayıs’ta Koç Burcuna geçmesi sizi destekliyor, hayalleriniz, umutlarınız, kariyerinizin getirilerini değiştiriyor, değişimi getiriyor, ödülleriniz buradan Sevgili İkizler. Eylül ayına kadar, seyahatlerinizin bol olduğu, özellikle yakın çevrenizde ve aşk konularında şansınızın güldüğü bir süreç, yeni işlere imza atmak, yeni flörtler, yeni tanışmalar, hobilerinizi ortaya koyma zamanı, çocukları olanların hayatında değişimler olduğu ya da çocuk isteyenler için tedavi süreçlerinde şanslı olduğunuz zamanlar gibi duruyor.

Sevgili İkizler, Eylül ayı gibi biraz konular ve şartlar değişiyor, yöneticiniz Merkür 08 Eylül’de Terazi Burcunda 08 derecede retro hareketine başlıyor, 03 Ekim’de 24 derece Başak Burcunda retrosunu bitirecek. Peki size etkileri neler; spekülatif yatırımlarınızda şartlar istediğiniz gibi olmayabilir, özellikle özel ilişkileriniz ve ikili ilişkilerinizde iletişim kazalarının yoğun olduğu süreçlerdesiniz, bu konularda daha dikkatli olmanız gerekiyor.

Sevgili İkizler bu yılında baş aktörlerindensiniz, neden mi? 30 Ekim’de mücadele ve savaş gezegenimiz Mars burcunuzun 25 derecesinde retroya başlıyor, 14 0cak 2023’te burcunuzun 08 derecesinde geri hareketini bitiriyor. Aslında şöyle bir 2020 yılının 14 Aralık civarı aldığınız kararlara gidelim, bakalım burada seçtiniz yol hangisi, o seçtiğiniz yol size neler getirmiş, neler saklanmış, şimdi gizli ne varsa ortaya çıkma zamanı… Siz bu olup bitene karşı, belki de şok etkisinden neler yapacağınızı bilemeyip eliniz kolunuz bağlanmış hissine kapılabilir, psikolojik olarak gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Sağlığınız hem psikolojik hem bedensel olarak önemli olacak Sevgili İkizler, her ne kadar şartlar zorlu olsa da, hayatı kalp atışları gibi düşünün inişli çıkışlı olacak. Sistem 2020 ve 2021 yılında size bunu anlatmak istedi ve farkındalığı yüksek olanlar için bazı kayıplar gündeme gelse de, çıkışı bildiklerinden kolaylıkla geçirebildiler, diğerleri için de artık uyanma zamanı Sevgili İkizler.

Sevgili İkizler, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum.

Sevgiyle kalın…

YENGEÇ BURCU;

Sevgili Yengeçler, 2022 yılına tam karşıt burcunuz Oğlak Burcunda Venüs retrosu ile merhaba diyoruz, “ne çektik yeter artık” dediğinizi duyar gibiyim, “bitmedi bu özel ve ikili ilişkilerimiz” diyorsunuz, öyle kolay değil, bu dünyada aslında hepimiz ikili ilişkilerle sınavdayız. Tabii ki sizler 2008’den beri bu alanlarda zaman zaman yanlış kararlar verdiniz, kimi evliliklerde, kimi ortaklılarda, kimi avukatından, kimi muhasebecisinden derken böyle uzar gider, artık bu alanlarla ilgili son kapanışı yapıyorsunuz, kimi 2008’den kimi 2013’den gelen süreçlerde artık net olma zamanı. Artık siz eski siz değilsiniz, sağlığınız ve işiniz zorlamıştı, size hizmet etmeyen sizi üzen kişilerle vedalaşma ve eskiyi komple kapatıp bambaşka sayfa açma zamanı. Yenilendiniz Sevgili Yengeçler, yepyeni hayatınıza hoş geldiniz.

İletişim ve zekâ gezegenimiz Merkür 13 Ocak’ta Kova Burcunun 10 derecesinde retro konuma geçiyor, bu yolcuğuna 05 Şubat’ta Oğlak Burcunun 24 derecesinde son verecek, aslına baktığımızda gelir giderleriniz, maddi konular gündeminizde olacak. Yaklaşık Mart ayına kadar, bu bazıları için eşin getirileri olurken, bazıları için aile içindeki daha önce söz verilmiş miraslık konuların tekrarı olabilir veya bir evlilik ortaklık bitti ise bunlarla ilgili davalar nafakalar tekrar gündeminizde olabilir, eski konuları artık kapatmak zamanı başata söylediğim gibi.

Bol şansınız var, neden mi; Jüpiter dost kardeş Balık Burcunda transitine başlıyor, 11 Mayıs’a kadar şans, bolluk, bereket zamanı değerlendirin, hayalleriniz, inançlarınız, hedefleriniz, tutumunuz, insanlara bakışınız değişiyor. Bir de buna eşlik eden ay düğümleri sizi sahneye çıkartıyor, aslında bu yılın en şanslısı sizsiniz, çevreniz değişiyor, yeni insanlar, yeni arkadaşlar, yeni yolculuklar sizi bekliyor. Bol bol seyahat edeceksiniz, gittiğiniz yerlerde yeni kültürlerle tanışacaksınız, yeni bir dünya sizi bekliyor, buna açık olun Sevgili Yengeçler. Tutulmalar 5_11 aksında eğlencelidir, daha çok hayallerine, umutlarına, dostluklarına yönelme zamanı, dostluklarınızdan gelecek ilişkiler de gündeminizde olacak, ilişkisi olanlar evliliğe, ilişkisi olmayanlar ilişkiye başlayabilir, çocukları olanlar çocukları ile ilgilenebilir, sezgilerinize güvenin, çocuklarının hayatında değişimler gündeme gelebilir, spekülatif yatırımlarda biraz dikkatli olun, kayıplar söz konusu olabilir. Bu alanlarda bu yıl iki güneş tutulması iki ay tutulması olacak, tutulmalarda şans sizinle, iyi değerlendirin.

09 Mayıs’ta Merkür İkizler burcunun 04 derecesinde retro hareketine başlıyor, 04 Haziran’da 26 derece Boğa Burcunda geri hareketi son buluyor. Sağlınız 2021 yılında da önemliydi ve yine sağlık konuları gündeme geliyor, özellikle psikolojiniz önemli. Geçmişi hatırlayabilirsiniz, geçmiş ve gelecek arasında gidip gelebilirsiniz ya da bazı eski konular gündeme gelebilir. Bunu bir aydınlanma gibi düşünün, ya hayallerinizi ya da dostluklarınızı tekrar revize edeceksiniz. Bu konuları daha çok Haziran’ın son haftasına bırakın, Haziran Temmuz sizler için desteklendiğiniz bir dönem, bizlere bir şeyler anlatacaksınız, biz de sizlerdeki değişimin, dönüşümün en kadar yakıştığını görerek, bu yeni hayat sayfanızı kutlamaya katılırız.

28 Ekim’e kadar olan süreç, kariyerinizdeki değişimi, güzelliği, şansı da yakaladığınız zamanlar, maddi konularda zaman zaman sıkıntılar olsa da arada toparlanma şansınız var, dengeyi elden bırakmayın. Bazı Yengeçler iş kurabilir, bazıları iş hayatında düzeni oturtabilir, maddi kaynaklarınız ve gelirlerinizde de toparlanma süreci içersindesiniz.

08 Eylül’de iletişim ve zekâ gezegenimiz Merkür 08 derece Terazi Burcunda retro hareketine başlıyor, geri hareketini 03 Ekim’de 24 derece Başak Burcunda bitiriyor. Aslında aile içinde ya da köklerinizle ilgili 2021’den beri gelen bazı konularda çözümler de beraberinde gelebilir. Bazıları için de kariyer ve ev arasında zorlanmalar, büyüklerin sağlık sorunları gündemde olacaktır. İletişimde yanlış anlama ve anlaşılmalara da hazırlıklı olun, evin tesisatı, arabanın, telefonun bozulması da sizi biraz çıldırtabilir, özellikle kardeşleri olanlar için geçmiş konular tekrar gündeme gelip tartışmalar oluşabilir.

Siz Yengeçler için biraz dikkatli olma, gözlemleyen olma zamanı, neden derseniz Ekim’in son haftası hem güneş tutulması var, hem de mücadele ve savaş gezegenimiz Mars 30 Ekim’de İkizler Burcunun 25 derecesinde retro hareketine başlıyor, 14 0cak 2023’te bitiriyor. Mars geri hareketini bitirmeden Kasım ayında da bir ay tutulması damgasını vuruyor.

Yılı kapatırken sağlığınız psikolojiniz önemli olacak, aslında önünüzde şanslı olduğunuz kocaman bir yıl var, bunu farkındalıkla ilerlettiyseniz, ödüllerle kapatıyorsunuz. Farkında değilseniz, değişime ayak uydurmamış, kendinize yeni bir sayfa açmadıysanız, geçmişle gidip geldiyseniz; burada gerçekleri gördüğünüzde psikolojinizin zorlandığı, inzivaya çekilmek isteyip, hiçbir şey yapmak istememe arzunuz olabilir. Seçim sizin, değişimi kabul etmiş, yeni kültürlere, yeni dostluklara, yeni hedeflere yönelmişseniz, tadından yenilmez bir yıl sizinle Sevgili Yengeçler.

Sevgili Yengeçler, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum.

Sevgiyle kalın…

ASLAN BURCU;

Sevgili Aslanlar, bu yıla Venüs Retrosu ile merhaba diyoruz, sağlığınız önemli, evcil hayvanlarınızın sağlığı önemli, iş hayatınız ve günlük düzeniniz önemli. Beraber çalıştığınız kişilerle bazı geçmiş konular gündeme gelebilir veya eski iş arkadaşlarınızla tekrar bir araya gelebilirsiniz ya da eski işinizden tekrar teklifler gelebilir, en güzeli ise diyete başlamak için harika zamanlardasınız.

13 Ocak’ta iletişim ve zekâ gezegenimiz Merkür Kova Burcunun 10 derecesinde retro konuma geçiyor, bu yolcuğuna 05 Şubat’ta Oğlak Burcunun 24 derecesinde son verecek. Bu etki aslında bildiğiniz yerden geliyor, ikili ilişkiler, evliliğiniz, ortaklığınız alanında sıkışmalar yaşıyorsunuz, bu alanlarda iletişim sorunları yaşamanız olası görülüyor. Bu konuların, geçen yıl yani 2021 yılının Temmuz ayındaki konularla ilgili olma olasılığı yüksek, günlük rutin işlerinizde aksama, beraber çalıştığınız kişilerle ilgili de çalışma koşullarınızda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu alanlarda geçmiş konuları toparlamak, bu süreci daha kolay atlatmanıza neden olacaktır.

Bu yıla girerken retrolarla başlamış olsak da, maddi konularda bolluk ve bereket içerisinde olduğunuz özellikle dişil enerjilerden yana şansınız bol olacağı bir süreç. Tabii ki kişisel haritanıza göre bazıları için, borç ödeme konuları gündeme oturabilir, bu %30’luk kişi için geçerli olacaktır. Maneviyatınız yükseliyor, olaylara konulara içsel çözümlerde bulabileceğiniz zamanlar Sevgili Aslanlar. Bu şansınız 11 Mayıs’a kadar sizinle, bol şansınız olsun.

Bu yıl iki güneş tutulması ve iki ay tutulması gerçekleşiyor, kariyeriniz önemli, sistem sizi kariyerinizde, sosyal statünüzde güzel yerlere taşımak için yardımcı oluyor. O zaman sizlerin de, bu yardıma kulak vermesi ve pes etmeden emek harcaması gerekiyor, “Kader gayrete âşıktır” unutmayın. Bazılarınız için bu süreç evlilik ortaklık olarak da çalışabilir, sorumluluk almaktan korkmayın. Burada aile veya köklerle ilgili kayıplar, tartışmalar yaşanabilir, bazıları için ayrılıklar da gündeme gelebilir gibi görünüyor, aile şirketinde çalışanlarda aile içinde büyükleriyle fikir çatışmalarına bir anda farkına varmadan girebilirler.

Bu sınavlar ve ödüller yaşanırken, 11 Mayıs’ta Jüpiter Balık Burcundaki yolculuğunu Koç Burcuna taşıyor, bu etki sizlerin hayata bakışınızı yeniliyor, davanız varsa nihai karara bağlamaya çalışıyor, yeni yerlere, yeni kültürlere, yeni ticari sözleşmelere, bol bol seyahatlere hazırlıyor olacak. Yurtdışına da çıkabilirsiniz, uzun zamandır gitmek isteyip de gidemediğiniz yerler sizlere açılıyor. Eğitim alan Genç Aslanlar eğitim konularında çok şanslı zamanlardasınız ya da yetenekleri olanlar için eğitim alma eğitim verme zamanı, evli olanların eşinin ailesinden gelecek destekler olacaktır.

Bu şansları yaşarken 09 Mayıs’ta iletişim ve zekâ gezegenimiz Merkür İkizler Burcunun 04 derecesinde retro hareketine başlıyor, 04 Haziran’da 26 derece Boğa burcunda bitiriyor. Bu süreçte arkadaşlıklarınız alanında iletişim kazaları olabilir, yanlış anlama anlaşılmaya çok yatkınsınız dikkatli olun, hayalleriniz ve hedeflerinizde bazı sıkışıklıklar ve aksilikler de sinirlerinizi bozabilir. Özellikle kariyerinizle ilgili duruşunuzla, konuşmanızla yargılanabilirsiniz, eski konular gündeme gelebilir gibi, hatta eski iş arkadaşları veya eski patronlarda gündeme oturabilir, yaptıklarınızdan ve yapmadıklarınızdan sorumlu olabilirsiniz. Bunlar için nihai kararı Ağustos ayında verebilirsiniz gibi görünüyor.

08 Eylül’de iletişim ve zekâ gezegenimiz Merkür 08 derece Terazi burcunda son kez retro hareketine başlıyor, 03 Ekim’de 24 derece Başak Burcunda geri hareketini bitiriyor. Yakın çevrenizle ilgili ticari işlerinizde ve elektronik eşyalarınızla ilgili sınavınız başlıyor Sevgili Aslanlar. İletişim kazalarına, trafikte oluşacak kazalara karşı dikkatli olun derim. Yılın başından beri kazançlarınız güzeldi, şimdiyse maddi kazançlarınıza, dostluklarınıza dikkat etme zamanı, yakın çevrenizle maddi konularda bazı engellerle karşılayabilirsiniz, buralarla ilgili hızlı hareket etmeden, gözlemleyerek hareket etme zamanı.

Yılı kapatırken 30 Ekim’de mücadele ve savaş gezegenimiz Mars İkizler Burcunun 25 derecesinde retroya başlıyor, 14 Ocak 2023’te geri hareketini 08 derece İkizler burcunda bitiriyor. Bazı dostluklarınız bitiyor, sosyal çevrenizde temizlik zamanı, size hizmet etmeyen, sizinde hizmetinizin bittiği kişileri hayatınızdan çıkarma zamanı. Bazılarınız için harekete geçmeden kendinizi, inançlarınızı, dostluklarını gözlemleme zamanı. Aileniz ve kökleriniz içinde bazı hayal kırklıkları olası görülüyor, bu durumda inançlarınız, kökleriniz, dostluklarınız yenileniyor, demek ki olanı olduğu gibi kabul etme zamanı. Yer veya mekân değişikliği de yaşanabilir, ama bununla ilgili biraz zamana yaymak sizin için hayırlı olacaktır Sevgili Aslanlar

Sevgili Aslanlar, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum.

Sevgiyle kalın…

BAŞAK BURCU;

Sevgili Başak Burçları yıla Venüs Retrosu ile merhaba diyoruz, eski gönül ilişkileriniz tekrar gündeme geliyor, 8 yıl geriye giderseniz, orada yaşadığınız olaylar, geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir. Bazıları için çocuk konuları ya da çocukla ilgili velayet davaları gündeme gelebilir. Eski bıraktığınız bir hobiye tekrar başlayabilirsiniz, spekülatif yatırımlarda da ekstra dikkatli olalım Sevgili Başaklar.

Yönetici gezegeniniz iletişim ve zekâ gezegeni Merkür 13 Ocak’ta Kova Burcunun 10 derecesinde retrosuna başlıyor ve geri hareketini 05 Şubat’ta 24 derece Oğlak Burcunda bitiriyor. İş hayatınızda ve günlük rutin işlerinizde 2021 yılı Ocak Şubat aylarında yaşadığınız sıkıntıları tekrar gözden geçireceğiniz zamanlar. Bu bir yıl içersinde geriye dönüp baktığınızda, ne kadar yol aldığınız, neler için savaştınız, hayatınızda neleri düzelttiniz veya size verilen sözlerin ne kadarı yapıldı, bunlara bakacaksınız. Beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınızla bazı iletişim sıkıntıları yaşanabilir, elektronik eşyalara da dikkati olun.

Bolluk ve bereket gezegenimiz Jüpiter Balık burcunda seyrine başlıyor, bu geçiş sizlere destek veriyor, ikili ilişkilerde şans sizden yana çalışıyor, yeni insanlar, yeni hayat düzeni sizler için şimdi başlıyor. Bazıları evlilik ortaklık yapabilir, bol bol seyahat edeceksiniz, gözler önündesiniz çok dikkat çekiyorsunuz, bazı arkadaşlıklar ve dostluklar tarafından kıskanılabilirsiniz, ilk altı aylık süreç konularınız bunlarla ilgili olacak. Jüpiter’in yolculuğu 11 Mayıs’ta Koç burcuna geçiyor, bu transit 28 Ekim’e kadar devam ediyor olacak. Bu geçişte maddi gelirleriniz çoğalıyor, özellikle 2021 yılında miraslık gündeminiz var ise buradan gelecek olan maddi kazançlar sizleri mutlu edecektir, eşinizin iş gelirlerinde de artış olabilir. Tabii ki kişisel haritanız desteleniyorsa, sanırım çoğunuz şanslısınız ancak desteklenmeyenlerin de aile içinde saklanan, gizlenen ya da unutulan bir ödeme ekstra olarak ortaya çıkabilir.

09 Mayıs’ta yönetici gezegeniniz Merkür İkizler Burcunun 04 derecesinde retro hareketine başlıyor, 04 Haziran’da 26 derece Boğa burcunda geri hareketini bitiriyor. Kariyeriniz, sosyal statünüz, aileniz içinde daha önceki konular tekrar gündeminize taşınıyor, artık buralar için gökyüzü size bak gör hayatını nasıl yapılandırmak nasıl ilerletmek istediğinizi sorgula diyor, kararlarınız için görünmeyenleri gösteriyor, bakış açınızdaki değişimi göreceksiniz. Dikkat etmeniz gereken konular; seyahat edeceksiniz biletiniz kaybolabilir, geç kalabilir, aksilikler yaşanabilir, evli olanların eş aileleri içinde karışıklıklar gündeme gelebilir, belki de adınız çok yerde anılabilir, ticari işleriniz varsa sözleşmeleri dikkatli okuyun, okuyan Başaklar bu süreçlerde eğitim hayatlarında dikkatli olmaları gerekiyor, mahkemeniz var ise yine sözleşmelerde dikkatli olun derim.

Bu yıl iki tane güneş tutulması, 2 tanede ay tutulması var ve sizlerin 3- 9 aksınızda gerçekleşiyor, yakın çevrenizde, kardeşleriniz kuzenleriniz aranızda bazı olumsuzluklar yaşanabilir ya da onların hayatında yaşananlar sizi hayallerinize hedeflerinize gitme konusunda aşağıya çekebilir. Bu alandan ziyade uzaklara açılmak, yeni insanlarla olmak, farklı yerleri, farklı kültürleri ziyaret etmek, yeni eğitimlere başlamak sizlere şans ve hareket getirecek. Kendi istedikleriniz için farkındalığınız sizlere yardımcı olacak, bunun için sizlerin pes etmeden, sınavınıza çekilmeden yönünüzü belirleme zamanınız, iyi değerlendirmeye çalışın Sevgili Başaklar.

Merkür yılın sonuna doğru üçüncü ve son kez retro hareketine başlıyor, 08 Eylül’de 08 derece Terazi Burcunda retroya başlıyor ve geri hareketini 03 Ekim’de burcunuz Başakta 24 derecede bitiriyor. Maddi giderlerinize, aileden gelen ya da eşin ailesinde gelen gayrimenkullerinize ve kendi öz değerinize yöneleceksiniz. Hayata, insanlara verdiğiniz değeri sorgulayacak ve artık hayatınızla ilgili net kararlar almak isteyeceksiniz, bu kararınızda kariyeriniz, eviniz, yaşadığınız şehir de dâhil olacak.

30 Ekim 2022’de mücadele ve savaş gezegenimiz Mars İkizler Burcunun 25 derecesinde retroya başlıyor ve geri hareketini 14 Aralık 2023’de İkizler burcunun 08 derecesinde bitiriyor. Burada kariyerinizle veya kardeşlerinizle ve kuzenlerinizle ya da maddi konularınızla ilgili harekete geçmekte zorlanmalar yaşanabilir. Bu konularda uzun zamandır görmediklerinizi görüp net kararlar almak için, retro hareketin bitmesini bekleyin. Bu durum sizlere yeni tanıştığınız insanlarla yeni yol haritalarını sunmaya hazır olacak Sevgili Başaklar

Sevgili Başaklar, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum.

Sevgiyle kalın...

TERAZİ BURÇLARI;

Sevgili Terazi Burçları, yıla Venüs Retrosu ile merhaba diyoruz, aileniz ve köklerinizle ilgili uzun zamandır (yaklaşık 8 yıl önceden) var olan konular tekrar gündeminize taşınıyor. Aileniz, aile büyüklerinizin sağlık konuları tekrar gündeme gelebilir, özellikle baba tarafınızda olacak konular yılın başına damgasını vuruyor. Bazıları için de miraslık konular gündeme geliyor, bazılarının da eşinin ailevi konuları değişiyor, şartlar değişiyor ve konular kapanmaya hazırlanıyor.

Venüs retrosu devam ederken, iletişim ve zekâ gezegenimiz Merkür 13 Ocak’ta Kova Burcunun 10 derecesinde retro hareketine başlıyor, yolculuğunu 5 Şubat’ta 24 derece Oğlak Burcunda bitiriyor. Merkür retrosu aşk, ilişkiler, çocuklar, eğlenceler, spekülatif yatırımlar alanınızda gerçekleşiyor. Eski ilişkiler tekrar gündeme gelebilir, bazı ilişkilerde var olan olaylar büyüyebilir, özellikle iletişim sıkıntıları gündeminize oturabilir, sorumluluklarınız çoğalabilir, çocuk sahibi olanlar çocuklarının sorumlulukları yakalarını bırakmayabilir. Yatırımlarınız için dikkatli olun, tabi ki bazılarınız için eski alacaklarınızı alabilirsiniz ama yine de dikkatli hareket etmekte fayda var. Evli olanların eşlerinin ailesinde oluşabilecek bazı eski konular, kendilerini de ruhsal olarak yoracak gibi görünüyor. Aile içindeki konular, ev aletlerinde bozulmalar, aile büyüklerinin sağlık konuları ya da yakın amca dayı sağlıkları gündeme gelebilir.

Bolluk bereket gezegenimiz Jüpiter Balık burcunda seyrine 11 Mayıs’a kadar devam ediyor, baştan söyleyeyim bu süreçte kilo almaya çok müsaitsiniz Sevgili Teraziler. Günlük rutinleriniz çoğalıyor, bir hizmetçi edasında her işi yapmak zorunda kalabilirisiniz. Çalışan Teraziler beraber çalıştıkları ekip arkadaşlarından yana şanslı olsalar da, iş hayatlarının yoğunluğu bol olacak. Sağlıkla ilgili gündeminiz var ise iyileşmeler toparlanmalar olacaktır. 28 Ekim’e kadar Jüpiter yolculuğuna Koç Burcunda devam ediyor, kariyerinizde artık yükselme zamanı, iş arayanlara da yeni iş imkânları söz konusu olacaktır. Jüpiter Koç Burcu geçişiyle aslında ikinci şans yüzünüze gülüyor Sevgili Teraziler, yeni insanlar, yeni dostluklar ve yeni hayata merhaba demek için artık sahneye çıkıyorsunuz. Belki bir evlilik, belki yeni bir ortaklık ya da mahkemelik süreçler varsa çözümü kolaylaştıracak yeni insanlar, hayatınızın her alanından sizlere desteklerini esirgemiyor olacaklar. Özellikle Terazi Burcunun ilk derecelerinde doğanlar daha da şanslı olacaklar.

Yılın ikinci Merkür Retrosu 09 Mayıs’ta İkizler Burcunun 04 derecesinde başlıyor ve 04 Haziran’da 26 derece Boğa Burcunda bitiyor. Olaylar ve sınavlar bildiğiniz yerden geliyor, yılın başında aile ve köklerle birlikte yaşanan sıkıntılar ya da eşin ailesi içindeki konular aynı yerden tekrar ediyor. Siz zaten bununla ilgili kararlar almak için maddi kaynaklarınıza bakacaksınız, bir boşanma ya da ortaklıkla yolları ayırmak söz konusu olabilir. Bunun için maddi değerler ve gayrimenkuller için önünüzü görerek hareket etmek isteyeceksiniz.

Bu yıl iki tane güneş tutulması ve iki tane ay tutulması gerçekleşiyor, aslında burada maddi kaynaklarınız önemli. Kendi kazançlarınız, gayrimenkulleriniz ve öz değerinizi anlatan alanda krizleri yönetmeniz gerekiyor. Ailen, gelecek eşin ailesi veya eşin kazançlarını da göz önünde bulundurun, bu krizleri başkalarının kaynaklarını da değerlendirerek indirgeyebilirsiniz gibi görünüyor Sevgili Teraziler. Bazıları için aile büyüklerinin küçük operasyonunu da gösterebilir. Bu süreç kaynaklarınızı, değerlerinizi gösterirken bazıları için de ayağını yorganına göre uzatma zamanı, çocuklarınızın hayatı, hobileriniz, aşk ve ilişkiler alanında bazı harcamalar boyunuzu aşamasın.

Tarihler 08 Eylül’ü gösterdiğinde iletişim ve zekâ gezegenimiz Merkür üçüncü ve yılın son retrosuna sizin burcunuz Terazide 08 derecede başlıyor, 03 Ekim’de 24 derecede Başak Burcunda geri hareketini bitiriyor. Geçmiş ve gelecek arasında kaldığınız, artık neye nasıl güvenebileceğinizi bilemediğiniz, hayatın ne kadar yorduğunu deneyimlediğiniz bu dönemde biraz inzivada kalarak gözlemlemek önemli. Öfkeyle kalkanın zararla oturacağı zamanlar, sakinliğinizi naifliğinizi elden bırakmayın Sevgili Teraziler.

30 Ekim’de mücadele ve savaş gezegenimiz Mars İkizler Burcunun 25 derecesinde retro hareketine başlıyor, 14 0cak 2023’de 08 derece İkizler Burcunda bitiriyor. Hayatı ve inançlarınızı sorguladığınız, neler yaptınız neler başınıza geldi üstüne düşündüğünüz bir dönem olacak. Yılı kapatırken “ yapılan hiçbir iyilik kötülüksüz kalmaz “ sözünü dilinize dolayabilirsiniz, bu bir ortaklığın bitmesi, bir evliliğin bitmesi ya da aile içinde yaşanan konular nedeniyle olabilir. Bunlar nasıl oldu diye şaşkınlıkla olanı biteni izleyebilirsiniz, yurt dışında yaşayanlar ülkelerine vatanlarına dönmek isteyebilirler. Hayat cesurları sever Sevgili Teraziler, 2023 yılında kendinizden çok bahsettireceksiniz, 2022’de yaşananlar belki de bunun hazırlığıdır ne dersiniz!..

Sevgili Teraziler, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum.

Sevgiyle kalın…

AKREP BURÇLARI;

Sevgili Akrep Burçları bu yıla Venüs retrosu ile merhaba diyoruz, kardeşleriniz kuzenleriniz yakın akrabalarınız arasında eski konular gündeme gelebilir, kardeşlerinizin hayatında olacak değişimlere katılmak zorunda kalabilirsiniz, eski okul arkadaşlarınızla da tekrar karşılaşma zamanı. Aracınızın bazı aksamlarında arızalar olabilir, iletişim kazalarına açıksınız, trafikte dikkatli olmak önemli. Maddi konularda yakın çevrenizle ilgili gerginlikler gündeme gelebilir, şartları zorlamadan biraz sakinlikle gözlemelisiniz, davranışınız, konuşmanız değişime uğrayacaktır.

Venüs retrosu devam ederken yılın ilk Merkür retrosu 13 0cak’da Kova Burcunun 10 derecesinde başlıyor ve 05 Şubat’ta 24 derece Oğlak Burcunda bitiyor. Aileniz, kökleriniz yaşadığınız ev, yaşam alanınızda bazı gecikmeler olabilir, aile içinde uzun zamandır var olan çözüme ulaşmamış konular tekrar gündeme geliyor, aile büyüklerinizin sorumlulukları sizleri biraz yoracak gibi duruyor, her ne kadar yorucu olsa da günün sonunda kazanan siz olacaksınız Sevgili Akrepler. Ev aletlerinizde bozulmalar gündeminize oturabilir, yakın çevreniz ve kardeşlerinizle iletişiminizde zorlanma yaşayabilir, zorlandıkça iletişim dilinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

Jüpiter sizin gibi su grubu olan Balık burcunda yıla giriyor ve 11 Mayıs’a kadar Balık Burcundaki yolcuğuna devam edecek, bu yolculuk size şans getiriyor. Çocuk düşünüyorsanız hiç beklemeyim derim, ilişkisi olmayanlar ilişki başlatabilir, ilişkisi olanlar evlilik düşünebilir. Bu süreç hobileri olanları sahneye çıkartacak ya da yeni fark edenlere yeni eğitimler kurslar getirecektir, şans oyunlarında şanslısınız Sevgili Akrepler.

Jüpiter 28 Ekim’e kadar yolculuğunu Koç Burcunda devam ettiriyor olacak, bu süreçte kendi sağlığınız ya da aile büyüklerinizin sağlığı ile bir durum varsa şifalandığınız zamanlar olacak. Doğru doktoru bulup, doğru ilaçla doğru tedaviye başlayabilirsiniz, bu süreçte birazcık kilo alabilirsiniz buna dikkat edelim. İş hayatınızda sorunlar varsa ya da iş arıyorsanız şans kapınızda olacaktır, kariyerinizde yükselebilirsiniz. Kişisel haritanızda sıkıntılı yerlere denk gelirse, tam tersi olayları büyütür ve şartları zorlayabilir, çalışmıyorsanız günlük rutin işleriniz çoğalıyor, her yere yetişmek zorunda kalıp yorulabilirsiniz.

Yılın ikinci Merkür Retrosu 09 Mayıs’ta İkizler burcunun 04 derecesinde başlıyor ve 04 Haziran’da 26 derece Boğa Burcunda bitiyor. Miraslık konular gündeminize geliyor, ekstra harcamalar orta çıkabilir, eşin maddi kazançları istediğiniz gibi olmayabilir, maddi kaynaklarınızda bazı gecikmeler gündeme gelebilir. Bazılarınızın aile büyüklerinin küçük operasyonları olabilir, biraz daha sakin ve krizleri yöneterek ilerleyin. İkili ilişkilerinizde iletişim konularında sıkıntılar tekrar kendini gösterse de, sizler bu krizleri yönetebilirsiniz, böylece şartları değişime uğratabilirsiniz ki bu alan tekrar yılsonunda karşınıza gelecek.

Bu yılki tutulmaların misafiri sizsiniz Sevgili Akrep Burçları… Bu yıl burcunuzda iki ay tutulması gerçekleşiyor, güneyli tutulmanın olduğu yer kayıplar, eski alışkanlıklardan kurtulma zamanı, krizleri yönetmek zorundasınız Sevgili Akrepler. Bu yıl birlikte hareket etme zamanı, birlikten kuvvet doğar bunu unutmayın, evet hayat deneyiminiz, bilginiz, tecrübeniz çok olabilir, ama ne olursa olsun etrafınızın fikrini de almalısınız, bu size şans getiriyor olacak. Bazıları için yeni aşklar zamanı, ilişkisi olanlar bir üst seviyeye taşıyabilir, bir ortaklık başlatabilir, bir işinizi beraber yapacağınız kişilerle karşılaşabilir ve karşılıklı yardımlaşabilirsiniz. Zaman zaman çıkan krizleri yönetmek bu yılı şanslı yapacaktır.

Yılın son Merkür retrosu 08 Eylül’de Terazi Burcunun 08 derecesinde gerçekleşiyor, 03 Ekim’de Başak Burcunun 24 derecesinde bitiyor. Bu yıl, yorgunlukla gecen 2021 yılını da düşünüp, olan bitene bakıp biraz gözlemlemek isteyebilirsiniz, etrafınızda kişileri, olayları, sağlığınızı dinleyip bir yol haritası üzerinde çalışıyor gibisiniz. Bunu yaparken çevrenizdeki insanlar yanınızda olacak, hatta araya mesafe koyduğunuz ya da şartlardan dolayı bir araya gelmediğiniz dostlarla tekrar bir arada olduğunuz zamanlar olacak, size yeni bir bakış açısı kazandırıp, hayatın başka tarafından bambaşka şekilde görmenizi sağlayabilirler.

Yılı kapatırken 30 Ekim’de savaş ve mücadele gezegenimiz Mars İkizler Burcunun 25 derecesinde retro hareketine başlıyor, 14 Ocak 2023’de geri hareketini yine İkizler Burcunun 08 derecesinde bitiriyor olacak. Mayıs aylarında yaşadığınız her konu için, artık ya savaşacaksınız ya da savaşanları sahnenin yanından izleyip kararlarınızı revize edeceksiniz. Çizdiğiniz yol haritasına yeni keşifler ekleyip, kimlerle nasıl ilerleyeceğinizi belirleyebilirsiniz.

Sevgili Akrepler, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum.

Sevgiyle kalın…

YAY BURÇLARI;

Sevgili Yaylar yıla Venüs retrosu ile başlıyoruz, maddi kaynaklarınızı artık nasıl değerlendirmeniz gerektiğinizi öğrendiğinize inanıyorum, gelir ve giderlerinizi kontrol altına alacaksınız. Gayrimenkullerinizi koruyup, öz değerinizi toparladığınız zamanlardayız, tabii ki bazıları için kazançlarında bazı zorlanmalar, daralmalar söz konusu da olabilir.

Venüs retrosu devam ederken yılın ilk Merkür retrosu 13 Ocak’ta Kova Burcunun 10 derecesinde başlıyor ve 05 Şubat’ta 24 derecede Oğlak Burcunda bitiyor. Kardeşleriniz, komşularınız, yakın akrabalarınızla aranızda iletişim sorunları gündeme gelebilir. Bir sözleşme imzalamak, anlaşma yapmak içinde uygun zamanlar değil, bazılarının kardeşlerinin hayatında olacak gerginlikler kendilerine yansıyabilir. Kimilerinizin kardeşler akrabalarla ilişkili maddi konularda gerginlikler olabilir ya da beklenen bir ödeme konusu ödenmeyebilir veya siz ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Bu yıl iki tane güneş tutulması ve iki tane ay tutulması gerçekleşiyor, tutulma sizlerin 6 - 12 aksında gerçekleşiyor. Çalışma hayatınızın, günlük rutin işlerinizin hızlandığı, değişime uğradığı zamanlardasınız, yeni oluşumlara hazırlıklı olmanız gerekiyor, çok çalışacaksınız evet belki yorulacaksınız ama günün sonunda kazanan siz olacaksınız. Özellikle Yay Burcunun ilk 10 gününde doğanlar için, zor beş ay önünüzde, ne kadar ekmek o kadar köfte zamanı. Sizler için bazı alışkanlıklarınızı bırakma zamanı, ruhsal sağlınız önemli. Arkanızdan dönen gizli konular ortaya çıkıyor, bu alanlarda olanlar hayrıma olmuş, iyi ki duymuşum görmüşüm deyip teşekkür etmenizi ve kariyerinize yönelmenizi öneririm. Sanırım Yayların artık çoğunun evcil hayvanı olabilir inanın çok tatlı bir duygu bebeğiniz arkadaşınız dostunuz gibi oluyorlar. Bu süreçte sağlınız önemli, yoğun tempo ile çalışmak, yorgunluktan dolayı halsizlik, uykusuzluklar getirebilir, dengeyi korumaya çalışın, enerjik Yaylarım.

Yılın ikinci Merkür Retrosu 09 Mayıs’ta İkizler Burcunun 04 derecesinde başlıyor, 04 Haziran’da 26 derece Boğa Burcunda bitiyor olacak. İkili ilişkilerinizdeki iletişim diliniz değişmeli ve ikili ilişkilerde iletişim kazalarına o kadar açık zamandasınız ki bin düşünüp bir konuşmanız lazım. Eski eş, eski sevgili, eski avukat, eski ortaklar, eski iş arkadaşlarınız tekrar karşınıza çıkabilir. Özellikle çalışan Yayların telefonlarına maillerine ve beraber çalıştıkları ekip arkadaşları ile ilgili diyaloglarına dikkat etmeleri gerekiyor. Kimi Yayların evcil hayvanlarının sağlığı da gündeme gelebilir.

Şans bolluk gezegenimiz Jüpiter sene başından beri Balık Burcunda transitte, başta da belirttiğim gibi yayın ilk 10 gününde doğduysanız, çok dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Aileniz ve köklerinizdeki özellikle erkek figürleri ile aranızda zıtlaşmalar, kandırılmalar olabilir hatta dolandırılabilirsiniz. İş veya sosyal yaşamınızdaki eril figürler ya da ailede erkek kardeşe dikkat, günün sonunda hayal kırıklıklarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bazıları için maddi kaynaklarda bir hareket, kariyerde yükselme, ruhsallıkta aydınlanma zamanı, bunun farkına vararak hareket ederseniz şansınız yanınızda olur.

Jüpiter’in 11 Mayıs’ta Koç Burcundaki transiti sizlerin işine fazlasıyla yaracak, bir ilişkiye başlamak, var olan ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak, hobilerine yönelmek, hobiler için eğitim almak ya da var olan eğitim için eğitmenlikler yapmak, şans oyunlarında şans, bebek isteyenlere bebek sürprizi gelebilir. Yılın başında çok çalışıp yorulmuştunuz, şimdi biraz daha eğlenmek, gezmek, hayatın keyif yeren yönlerini keşfetmek isteyebilirsiniz.

08 Eylül’de üçüncü ve son kez Merkür retro hareketine başlıyor, 08 derece Terazi Burcunda geri hareketini, 03 Ekim’de 24 derece Başak Burcunda bitiriyor. Hayallerinizi, kariyerinizin getirirlerini revize ediyorsunuz, dostluklarınızı da gözden geçireceksiniz, bazı dostluklar bitebilir, bazı eski dostlarınız karşınıza çıkabilir. Eski iş arkadaşlarınız, eski patronlarınız gündeme gelebilir, kariyeriniz ve sosyal statünüzle ilgili konularda biraz daha gözlemleyerek hareket etmek, iletişim kazalarını hafifletebilir. Aile büyüklerinizi de unutmayalım, iletişim bu alanda da zorlu çalışacaktır, hele sizin gibi en son söylemesi gerekeni en başta söyleyen Yaylar için, lütfen temkinli olalım!..

Yılı kapatırken 30 Ekim’de, mücadele ve savaş gezegenimiz Mars karşıt burcunuz İkizlerin 25 derecesinde retroya başlıyor, 14 Ocak 2023’de yine İkizler burcunun 08 derecesinde geri hareketini bitiriyor. Özel ilişkiniz, evliliğiniz, ortağınız, kısaca her türlü ikili ilişkilerde artık yaptıklarınıza ve yapılanlara bakacaksınız, bu geçiş sizleri zorlasa da aslında etrafınızda size hizmet etmeyenleri temizliyor ki, siz hayallerinize doğru büyüyün, filizlenin, uzayın gidin. Sistem sizin için çalışıyor, bırakın olması gereken olsun, gitmesi gereken gitsin ya da gitmeniz gereken yerlerden, olaylardan, kişilerden ayrılın ki, hayatın yeni sayfalarının yaprakları sizin için uçuşsun…

Sevgili Yaylar, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum.

Sevgiyle kalın…

OĞLAK BURÇLARI;

Sevgili Oğlak Burçları, bu yıla aşk, para, güzellik, estetik gezegenimiz Venüs’ü misafir ederek giriyorsunuz, bu misafirlik retrolu olduğundan, kendinizden çok bahsettireceksiniz. Oğlakların eski halinden eser kalmayacak, her türlü tutumunuz, kariyere bakışınız, ailenize davranışınız, sevgilinizle sohbetiniz, iş arkadaşlarınızla mesafeniz ve hatta dış görünüşünüz ile değişim ve dönüşümün en yoğun halini yansıtacaksınız. Yeniden yapılanıyorsunuz, bu arada diyete de başlayabilirsiniz.

Yılın ilk Merkür Retrosu 13 Ocak’ta Kova Burcunun 10 derecesinde başlıyor, 05 Şubat’ta Oğlak Burcunun 24 derecesinde bitiyor. Demek ki artık olanları duydunuz gördünüz, geçmişi ve bu günü bir gözden geçirdiniz, olanları olmayanları kısaca hayatı sorguluyorsunuz, çalışma koşullarınıza bakıyorsunuz, kararlarınızı revize ediyorsunuz, sağlığınıza dikkat edin, sağlık koşulları burada biraz sizi yavaşlatabilir.

Bu yıl iki tane ay tutulması ve iki tane güneş tutulması var. Siz tutulmalardan destek alanlardansınız, tutulmaları 5-11 aksında yaşıyorsunuz, eğlenceli bir tutulma aksındasınız. Yeni bir ilişkiye başlayabilir, var olan ilişkiyi bir üst seviyeye taşıyabilir, hobilerinizi yeteneklerinizi meslek haline dönüştürebilirsiniz. Bebek isteyenler hatta düşüncesi olmayanlara bile sürpriz bebek haberleri gelebilir, şans oyunlarında da şanslısınız. Güneyli tutulma dostluklar, arkadaşlıklar, kariyerinizin getirileri, hayalleriniz ve umutlarınız alanınızda, zaman zaman hedeflerinizi hayallerinizi minimumda tutmanız gerekebilir, arkadaşlık ve dostluklarınızda ani ayrılıklar olabilir ya da dostlarınızın arasında oluşabilecek tartışmaların arasında kalabilirsiniz, bu alanda yaşanan krizleri yönetmek zorunda kalabilirsiniz.

Yılın ikinci Merkür Retrosu 09 Mayıs’ta İkizler burcunun 04 derecesinde başlıyor, 04 Haziran’da 26 derece Boğa Burcunda bitiyor. Sağlığınız, evcil hayvanınızın, çocuğunuzun sağlığı önemli olacak, günlük rutin işleriniz yoğunlaşacak, çalışma arkadaşlarınızla iletişim kazalarına karşı temkinli olun, şartları zorlamayın. Evli olanlar eşinin ailesiyle ilgili bazı sorunlar ve iletişim kaynaklı zorlanmalar yaşayabilir, bazıları için eski sevgilinin gündeme gelmesi, eski iş arkadaşlarının hayatlarına bir nedenle tekrar katılmaları da söz konusu olabilir, bazıları için de babanızın sağlığı önemli olacaktır.

Şans, bolluk ve fırsat gezegenimiz Jüpiter’in Balık Burcundaki seyri 11 Mayıs’a kadar devam ediyor olacak. Siz Oğlaklar, bu geçişte en fayda sağlayansınız, yeni bir anlaşma yapmak, eğitim almak, eğitim vermek, seyahat etmek, yakın arkadaşlarınız ve kardeşlerinizden yana şanslınız, şanslarınızı sizlerle paylaşan çevrenize teşekkürler. Bazılarınız kardeşlerinin, kuzenlerinin, yakın arkadaşlarının hayatında oluşabilecek güzelliklere şahit olabilirsiniz ya da bu alanlardan eş sevgili adayları ile tanışabilirsiniz.

Jüpiter 11 Mayıs’ta Koç Burcunda transitine başlıyor ve 28 Ekim’e orada kalıyor. Ailenize yeni birileri gelebilir, büyüyorsunuz, bir bebek, bir gelin, bir damat gelebilir, bazıları daha büyük bir eve taşınabilir, bazıları ailesinden köklerinden gelen miraslara şahit olabilir. Bireysel haritanızda zor yerleşimler varsa, aile içindeki halının altına süpürülmüş konular tekrar ortaya tüm çıplaklığı ile dökülebilir, yine de maddi konularda şanslı zamanlardasınız.

Yılın son Merkür Retrosu 08 Eylül’de Terazi Burcunun 08 derecesinde başlıyor, 03 Ekim’de 24 derece Başak Burcunda bitiyor. Kariyeriniz, kökleriniz ve ailenizle ilgili sağlık veya miraslık konular tekrar gündeminize geliyor. Kariyerinizde olmak istediğiniz yer burası mı irdeliyorsunuz ya da kariyerde iletişim sorunları, yanlış anlama ve anlaşılmalar gündeme oturuyor, gecikmeler yaşanabilir. Bunlarla birlikte hayata bakışınızı, hedeflerinizi, inançlarınızı sorgulayabilirsiniz. Yeni bir anlaşma, sözleşme içinde uygun zaman değil, ötelemeniz sizler için daha doğru olacaktır. Sistem sizi nihai kararlar almak için gerekli zamanı kullanma ve şartları değiştirmeniz için hazırlıyor

Yılın kapanışında mücadele ve savaş gezegenimiz Mars 30 Ekim’de İkizler Burcunun 25 derecesinde retroya başlıyor ve geri hareketini 14 0cak 2023’de İkizler Burcunun 08 derecesinde bitiriyor. Aile büyüklerinizin sağlığı önemli olacaktır. Bazılarınızın da kendi sağlıkları ile ilgilenmeleri gerekebilir. Bazılarınız iş ve kariyer alanında artık yapmak isteyip de yapamadıkları fark etseler de, bazı şeyleri görmezden gelip kendi şartlarına göre şekillendirenlerin, artık bunu yapamayacakları zamanlar. Olması gerekenler sizi yavaşlatabilir ki sizler sabırlısınızdır, mücadele edecek gücünüz yokmuş gibi hissedebilirsiniz.

Sevgili Oğlaklar, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum.

Sevgiyle kalın…

Astrolog Mine Kapusuz

KOVA BURÇLARI;

Sevgili Kova Burçları, 2022 yılına Venüs Oğlak burcunda retrosu ile merhaba diyoruz. Bilinçaltınızda uzun zamandır var olan korkularınızla yüzleşme zamanı, olayları biraz daha içselleştirerek görme zamanı. Bazı Kovalar saklı gizli ilişkilere çekilebilir, bazıları o yaşananları değerlendirirken daha gözlemleyici bakabilir, içsel olarak dönüştürebilirler.

Venüs Retrosuna eşlik eden ilk Merkür Retrosu 13 Ocak’ta sizin burcunuzun 10 derecesinde gerçekleşiyor, 05 Şubat’ta Oğlak Burcunun 24 derecesinde sonlanıyor. Burada gözlemlediğiniz (hatta 2020 yılının Şubat ayına gidip hatırladığınız) yaşanan olayların ne kadar acık seçik önünüze geldiğine şahit olabilirsiniz.

2022 yılında iki tane güneş tutulması ve iki tane de ay tutulması gerçekleşiyor. Güneyli tutulma kariyer ve statü evinizde gerçekleşiyor, bu alanda oluşabilecek krizleri yönetmek zorunda kalabilirsiniz. İş arkadaşlarınız, amirlerinizle ilgili bu alanlarda size hizmet etmeyen ya da sizin vadenizin dolduğu kişilerden artık vazgeçişler zamanı. Kariyerinizde yeni oluşumlar içerisindeyseniz, çalışanlar ya da ekip arkadaşlarınız arasında oluşacak krizleri doğru yönetmeyi öğreneceksiniz, tabii ki bazıları için bu alanda kayıplar gündeme gelebilir. Bazı ortaklıklar, bazı evlilikler bitebilir ya da babanızın sağlığı veya onun aile içindeki miraslık süreçleri gündeme gelebilir. Aslında yönelmeniz daha fazla vakit geçirmeniz gereken alan, aileniz, yuvanız, kökleriniz, annenizin sağlığı, anne tarafınız ve kendi yaşam alanınız. Bazı Kovalar ev taşımak, ev almak, evini yeniden dekore etmek isteyebilirler, aile içinde sevdiklerinizle birlikte olmak, sizlere huzur getirecektir. Bazı Kovalarda kariyerden dolayı taşınma, ülke değiştirme de olabilir.

Yılın ikinci Merkür Retrosu 09 Mayıs’ta İkizler Burcunun 04 derecesinde gerçekleşiyor, 04 Haziran’da 26 derece Boğa Burcunda bitiyor. 2020 Haziran Temmuz aylarına geri gitmeniz gerekiyor, burada yaşanan konular tekrar kendini gösteriyor, eski sevgiliye özlem ya da eski sevgilinin size özlemi gündeme gelebilir. Çocukları olan Kovalar çocuklarının hayatında olan bazı sıkışmalar, hayatları ile ilgili bazı kararlarda zorlanmalar ve iletişimde birbirlerini anlayamama durumları olabilir. Yetenekleriniz durmuş, kendinizi mutsuz hissediyor, hiç bir şey istediğiniz gibi ilerlemiyor olabilir. Belki bu ailenizin bakımı da olabilir, aile içinde daha önce konuşulmuş ama çözümü oluşmamış konular için de artık çözme zamanı gibi görünüyor.

Şans bolluk gezegenimiz Jüpiter balık burcunda transitine 11 Mayıs’a kadar devam edecek. Maddi konularda elinizin rahatladığı zamanlar, hem kariyerinizin, hem eşinizin, hem ailenizden beklediğiniz destekler sizlere şanslar sunuyor, ancak dikkat etmeniz gereken ani beklenmedik harcamalar bu yıl sanırım sizlerin gündeminizden hiç düşmeyecek. Jüpiter bu yolculuğunu 11 Mayıs’ta Koç Burcuna taşıyor, bu siz Kovalara şans getirecek. Seyahatlere çıkabilir, toplantılara katılabilir, eğitim verebilir, eğitim alabilirsiniz, yakın çevrenizden desteklendiğiniz, kardeşlerinizin, kuzenlerinizin, yakın arkadaşlarınızın hayatındaki değişimlerin sizlere yansıyacağı bir dönemdesiniz, tanıtım yapmak kendini ifade etmek içinde şanslı olduğunuz zamanlardasınız. Satürn’ü ağırlıyorsunuz, evet yoruldunuz, kısıtlandınız ama şimdi hem Jüpiter hem de Satürn’ün destekleri sizlerle… Bu aralar diyete başlamak içinde güzel zamanlar Sevgili Kovalar.

Bu yıl 08 Eylül’de üçüncü ve kez son kez Terazi Burcunun 08 derecesinde retro hareketine başlıyor, 03 Ekim’de Başak Burcunun 24 derecesinde bitiriyor. Davalık durumunuz varsa bu süreçler uzayabilir, tanıtım ve eğitimle ilgili olanların işlerinde, evli olanların eşi ve eşinin ailesi arasında iletişim problemleri gündeme gelebilir. Bu alanlarda daha gözlemleyici olmak gerekiyor, ticaretle uğraşanlar yeni imza atmanızı önermem, ama acil durumsa bu alanlarda dikkatli okuyup öyle imzalayabilir ya da bilen birine danışarak hareket edebilirsiniz. Tabii ki maddi gelir giderlerinizi tekrar gözden geçirip ayağınızı yorganınıza göre uzatmak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz, başta da söylediğim gibi ani beklenmedik ödemeler çıkabilir.

Sevgili Kovalar, yılı kapatırken savaş ve mücadele gezegenimiz Mars 30 Ekim’de İkizler Burcunun 25 derecesinde retro hareketine başlıyor, 14 0cak 2023’de İkizler Burcunun 08 derecesinde sona eriyor. Aşk, ilişkiler, hobileriniz, çocuklarınız alanında kendinizi çok yorulmuş, sanki her şey olduğu gibi kalmış ilerlemiyor gibi hissedebilirsiniz. Oysa bu alanda 2020 yılından beri bayağı yol aldığınızı sanmıştınız, şimdi baktığınızda olmamış gibi düşünebilir, başa sarabilirsiniz. İlişkisi olanlar ilişkiyi bitirebilir, çocuklarınızın hayatındaki tıkanıklar olabilir, hamilelik süreci olanlar biraz daha özenli ve dikkatli olmaları gerekiyor, yeteneklerinize ve kendinize olan inancınızdan vazgeçmeyin.

Sevgili Kovalar, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum.

Sevgiyle kalın…

Astrolog Mine Kapusuz

BALIK BURÇLARI;

Sevgili Balık Burçları, yıla Oğlak Burcunda Venüs retrosu ile merhaba diyoruz, bu sizin dostluklar ve hayalleriniz alanında gerçekleşiyor. Arkadaşlarınız size manipülasyon veya baskı uygulayabilirler, bu durum maddi konular veya kardeşlerinizle ilgili olabilir. Bu alanlarda kendinize güvenin, iç sesinize kulak verin derim Sevgili Balıklar.

Venüs Retrosuna yılın ilk Merkür Retrosu da eşlik ediyor olacak, 13 Ocak’ta Kova Burcunun 10 derecesinde başlayan Merkür Retrosu, 05 Şubat’ta Oğlak burcunun 24 derecesinde bitiyor. Bilinçaltı korkularınız peşinizi bırakmıyor olabilir, siz sosyalleşmekten, sezgilerinize güvenmekten ve yeteneklerinizi sergilemekten vazgeçmeyin.

Bu yıl iki tane güneş tutulması ve iki tane ay tutulması gerçekleşiyor, bu tutulmalar sizlerin 3 -9 aksınızda desteklerini sunuyor. Yakın çevrede olmak, kardeşler, komşular, yakın arkadaşlarınızla iletişimde olmak şansınıza şans katacak. Yeni bir eğitime başlamak, tanıtım yapmak, seyahatler yapmak için de destekleniyorsunuz, ancak uzak ülkelere gitmek ve uzak akrabalarla oluşabilecek sıkıntıları yönetmeniz gerekiyor. Sevgili Balıklar, eşin ailesi ile arasındaki krizi yönetmek, konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorsanız, tavsiye etmem var olan davanız biraz uzayabilir gibi görünüyor. Seyahatler sırasında dikkatli olun, bazı eşyalarınız kaybedebilirsiniz. Okuyan Genç Balıklar için ise biraz şartları zorlama ve sıkı tutma zamanı.

Bu yılın ikinci Merkür Retrosu, 09 Mayıs’ta 04 derece İkizler Burcunda başlıyor ve 04 Haziran’da 26 derece Boğa Burcunda bitiyor. Aileniz, kökleriniz, yaşam alanınızda bazı aksilikler, iletişimle ilgili zorlanmalar yaşanabilir, özellikle aile içinde iletişim önemli ki bu kardeşler ve yakın arkadaşlarınız için de geçerli. Evinizin su tesisatına da dikkat edin, elektrikli ev aletlerinde bozulmalar, arabanın elektrik aksamında sorunlar getirebilir. Tanıtım yapmak ve yeni bir şeye imza atmak için de uygun zamanlar değil.

Yıla Jüpiter’i burcunuzda ağırlayarak başladınız, bu yılın en şanslı ve bereketlisi sizsiniz Sevgili Balıklar. 13 yılda bir gelen bu şans sizlerle, her alanda şansı, bolluğu, bereketi yakalıyorsunuz, özellikle 05 Mart 2022 tarihini takviminize işaretleyin ve önemli işleriniz için değerlendirmeyi unutmayın diyorum. Yeni insanlar, yeni bir hayat, hayatın size sunduğu nimetleri ve ödülleri kabule geçip tadını çıkarma zamanı.

Jüpiter transitini 11 Mayıs’ta Koç Burcuna taşıyor, kariyeriniz yükseliyor, maddi gelirleriniz artıyor, hatta aileden gelen gayrimenkulleriniz olabilir. Yeteneklerinizi sahneleme zamanı, Jüpiter geçişi 28 Ekim’e kadar Koç Burcunda olacak, daha sonra 20 Aralık’a kadar tekrar burcunuza taşınıyor. Bu nedenle şansın ana kaynağı size akacak, yalnız dikkatli olun bu yıl bu geçişler sizlere biraz kilo aldırabilir.

Yılın üçüncü ve son Merkür Retrosu 08 Eylül’de 08 derece Terazi Burcunda gerçekleşiyor, 03 Ekim’de Başak Burcunun 24 derecesinde bitiyor. Maddi gelir ve giderleriniz dikkat çekiyor, bazı ekstra gelirlerinizde engeller ve gecikmeler yaşanabilir, beklenmedik ödemeler de getirebilir, eşin kaynakları da beklentilerin altında olabilir. Bazı Balıklar küçük operasyonlar yaşayabilir, ikili ilişkilerinizde iletişimde yanlış anlama ve anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Evlilik ve ortaklılar için bir tık daha dikkat diyorum.

Yılı kapatırken 30 Ekim’de mücadele ve savaş gezegenimiz Mars İkizler burcunun 25 derecesinde retro hareketine başlıyor, 14 Ocak 2023’te İkizler Burcunun 08 derecesinde bitiriyor. Siz Balıkların aile, ev, kökler, yaşam alanınızda gerçekleşiyor, ev kazalarına karşı dikkatli olun, aile büyüklerinizin sağlığı, sizin sağlınız önemli, anneniz ya da teyzenizle ilgilenmeniz gerekebilir. Bazıları için de evinin değiştirmişse memnun olmayabilir, evin tesisatları ile ilgili sorunlar oluşabilir. Bazıları da kariyeri ile ilgili zorlanmalar yaşayabilir, bazı konularda hevesiniz yok olabilir. Sakin kalın ve gözlemleyin, bu geçiş sizin farkındalığınızı açmak ve şansınızı yakalamak için önemli, biraz sabırlı olmalısınız.

Sevgili Balıklar, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum.

Sevgiyle kalın…

Astrolog Mine Kapusuz