21 daire satışa çıkarılıyor

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 21 adet mesken 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile satışa çıkarılıyor.

Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü'nden 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

Satışa çıkarılan meskenlerin, ilçesi, mahallesi, mevkii, yüzölçümü ve katı gibi detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz