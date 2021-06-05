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223 akademik personel alıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi 223 Öğretim Üyesi alıyor

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
05 Haziran 2021 Cumartesi 17:32
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223 akademik personel alıyor

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacak.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların ilanda belirtilen İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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