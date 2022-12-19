35 milyon lira toplandı, Egemen bebek şifa yolculuğuna çıktı

TRABZON’da, Şafak ve Şaziye Öztürk çiftinin SMA- Tip 1 hastası 23 aylık oğulları Egemen'in yurt dışındaki gen tedavisi için gerekli 35 milyon TL, 11 aylık kampanyayla toplandı. Hayırseverlerin destekleriyle iyileşmesi için umut oluşan Egemen bebeği taşıyan uçak, Trabzon Havalimanı’ndan Dubai’ye hareket etti.



Maçka ilçesinde, doğduktan 5 ay sonra SMA- Tip 1 teşhisi koyulan Egemen Öztürk'ün tedavisi için 11 ay önce Trabzon Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Yardım gecesi ve kermesler düzenlenerek yapılan bağışlarla Egemen bebeğin yurt dışında tedavi olabilmesi için gereken 35 milyon TL toplandı. Sabah erken saatlerde Maçka’daki evlerinden ambulans eşliğinde Trabzon Havalimanı’na gelen Şafak ve Şaziye Öztürk çiftini yakınları ve destekçileri yalnız bırakmadı. Havalimanına gelenler, aileyi alkışlarla aprona uğurladı. 2 çocuğunu geride bırakan Şaziye Öztürk, en büyükleri olan Enise’ye (9) sarılarak vedalaştı. Solunum cihazına bağlı Egemen ile özel nakil aracına alınıp, uçağa taşınan aile, Dubai yolculuğuna başlamak üzere hava yoluyla İstanbul’a hareket etti. Burada son hazırlıkların tamamlanmasıyla aile, Dubai için yola çıktı.



‘UMUDA DOĞRU YOLCULUK YAPACAĞIZ’



Havalimanı önünde yakınlarıyla vedalaşan Şaziye Öztürk, “Buralara gelmeyi hayal bile edemezdik. Zorlu mücadelelerden geçtik. Egemen’e 1 TL bile destekte bulunan herkesten Allah razı olsun. İnşallah yavrum tedavisini alıp, kas erimesi duracak ve çok mutlu şekilde buraya geleceğiz. Çok mutluyuz” diye konuştu.



Kentte 2 SMA'lı çocuğun da olduğunu hatırlatan anne Öztürk, "Egemen’e teşhis konulduğunda dünya başımıza yıkıldı. Aileler, telaşa kapılmadan hemen tedavi yoluna gitsinler. Gönüllülerimizden rica ediyorum; lütfen bu bebeklerden elinizi çekmeyin. İlaç sayesinde kas erimeleri duruyor. Aileler mücadelelerinde pes etmesin. Trabzon’da 2 tane daha SMA hastası evladımız var. Kampanyalarına valilik izni çıkmak üzere. Trabzon halkı, Egemen’i bırakmadığı gibi bu yavrularımızı da bırakmasın” dedi.



Baba Şafak Öztürk de destek olan herkese teşekkür ederek, “Evladım inşallah Dubai’ye uçacak, ilacını alacak ve sağlığına kavuşacak. İlacın parası için 35 milyon TL civarında para toplandı. Önce İstanbul’a gideceğiz, orada Egemen doktora göründükten sonra vize işlemleri yapılacak ve Dubai’ye uçacağız. Bizim için rüya gibi bir durum” diye konuştu.