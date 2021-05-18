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4 öğretim üyesi alınacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Mayıs 2021 Salı 11:18
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4 öğretim üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;  Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü ilanı için tıklayınız

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 18.05.2021 11:20
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