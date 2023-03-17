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45 büyük ovanın koruma alanı değiştirildi

Türkiye'deki 45 büyük ovanın koruma alanında değişikliğe gidildi.

17 Mart 2023 Cuma 14:02
45 büyük ovanın koruma alanı değiştirildi
Ankara

Bazı büyük ova koruma alanlarının sınırlarına ilişkin haritalarda düzeltme yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Çöl, Aksaray, Ankara Haymana, Ankara Polatlı, Ankara Sarayköy, Ankara Sarıyar, Ankara Şereflikoçhisar, Ardahan, Ardahan Göle, Balıkesir, Balıkesir Gönen, Balıkesir Manyas, Burdur Öteyüz, Elazığ Uluova, Erzincan Çayırlı, Erzurum, Eskişehir Günyüzü-Ayvalı, İzmir Ödemiş (Küçükmenderes), Kars Meydancık, Kayseri Develi-Yahyalı, Sakarya Ferizli, Yozgat Boğazlıyan, Aydın, Bursa İnegöl, Tekirdağ Karacakılavuz, Tekirdağ Saray, Kahramanmaraş Afşin, Kayseri Erciyes, Kayseri Yamula-Elmalı, Mardin Midyat, Uşak Eşme, Ankara Kahramankazan, Balıkesir Bigadiç, Balıkesir Sındırgı, Bolu, Malatya Erkenek, Malatya Fındıkköy, İstanbul Gümüşyaka, Antalya Bozova, Malatya Doğanşehir, Malatya Yazıhan, Muş Malazgirt, Ankara Polatlı (Girmeç-Poyraz), Aydın Buharkent ovalarının sınırlarına ilişkin haritalar, projeksiyon bilgileri ve dilim farkından dolayı konumlarında oluşan kaymalar giderilerek, alan ve sınırları aynı kalmak üzere projeksiyon bilgileri güncellendi.

Kararda, söz konusu ovaların sınırlarını gösteren haritalara da yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
OvaKoruma Alanı
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