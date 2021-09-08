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4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
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4 Müfettiş Yardımcısı alınacak

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
08 Eylül 2021 Çarşamba 14:44
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4 Müfettiş Yardımcısı alınacak

Müfettiş Yardımcısı alınacak

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; S.S. Çukurova Pamuk, Yer Fıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK), Denetim ve Rehberlik Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 4 Müfettiş Yardımcısı alacak.

Kadroya başvurmak adayların, 27 Eylül 2021 tarihine kadar Çukobirlik Denetim ve Rehberlik Başkanlığı’na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, 11 Ekim 2021 tarihinde Çukobirlik Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
DuyuruGiriş SınavıMüfettiş Yardımcısı
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