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60 adet S plaka satışı yapılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 60 adet S plaka satışı yapılacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:19
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60 adet S plaka satışı yapılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere; aşağıdaki tabloda belirtilen ilçelerde toplam 60 adet servis aracı plakasının satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedeller ve geçici teminatlar, yukarıda tablodaki gibidir. 2886 sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince geçici teminat verilmesi zorunludur. Aynı Kanun’un 26. Maddesi gereğince her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler ve diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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