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81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız edenlere ve dilencilere yönelik uygulamada çeşitli suçlardan aranan 631 kişinin yakalandığını, 17 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

11 Eylül 2022 Pazar 14:34
81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yurt genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde (cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, vb.) kamu düzenini bozabilecek kişileri yönelik, 'Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama' yapıldı.

Ülke genelinde 133 dedektör köpek ve 39 bin 174 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 631 kişi yakalandı, 17 şüpheli gözaltına alındı. 52 kişiye fuhuştan, 297 kişiye dilencilikten, 34 kişiye mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 275 kişiye de diğer kabahatlerden (çevreyi rahatsız etme, emre aykırı davranış vb.) olmak üzere toplam 658 kişiye idari işlem yapıldı. 14'ü dilendirmekten olmak üzere toplam 137 kişiye de adli işlem yapıldı.  Uygulamada ayrıca, 2 bin 900 araca idari para cezası uygulandı, 613 araç trafikten men edildi, aranan 14 araç da bulundu. 

Uygulamada 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 9 adet kesici/delici alet, 1 adet tabanca şarjörü, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 7 bin 215 paket kaçak sigara, 3 adet gümrük kaçağı telefon, 38 litre kaçak içki ve 2 bin 127 adet kaçak eşya ele geçirildi.

DHA

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