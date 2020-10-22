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96 yaşında koronavirüsü yendi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde koronavirüse yakalanan Feride Tok (96), hastanedeki 3 haftalık tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastalık sırasında vücudunda kırgınlık hissettiğini belirten Tok, "Yaşım 96 ama ben böyle bir hastalık görmedim" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ekim 2020 Perşembe 08:47
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96 yaşında koronavirüsü yendi

Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu köyünde yaşayan, 6 çocuk, 40 torun sahibi Feride Tok, 20 Ağustos tarihinde rahatsızlandı. Feride Tok, yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine Zonguldak Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 3 hafta süren tedavisinin ardından Feride Tok taburcu edildi. 1 yıl önce yüksek tansiyon nedeniyle beynine pırtı atması sonucu yüz felci geçiren Tok, 15 yıl önce de kalçası kırıldığı için takılan platinle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Koronavirüsü atlattıktan sonra evinde dinlenen Feride Tok, "Zonguldak’ta kızımın yanında kalırken, birden hastalık geldi. Kapının önünde otururken, birden yere yığıldım. Sonra beni hastaneye yatırdılar. Hastanede 3 hafta yattım ama vücudum kırılıyordu. Hastanede tedaviyi tamamladım. Ama ne hastalığı olduğunu bilmiyorum" dedi.

'YAŞIM 96 AMA BEN BÖYLE BİR HASTALIK GÖRMEDİK'

Şu anda iyi olduğunu belirten Feride Tok, "Şu anda çok iyiyim, hastalığa yakalanmadan önce evde kendim yaşıyordum. Ama şimdi ev işlerini yapamıyorum. Gençliğimde çok çalıştık, sabahın köründe güneş doğmadan biz ateş yakıp ev işleriyle uğraştık. Gençlikte çok fazla pırasa, soğan, yeşil biber yedim, öyle beslendim. Benim yaşımın bu kadar olmasına doktorlar bile şaşırıyor. Şimdi hiçbir sağlık sorunum yok. Yaşım 96 ama ben böyle bir hastalık görmedim" diye konuştu.

Anneannesinin bakımıyla ilgilenen Fatma Pamuk ise, "Zonguldak’ta teyzemlerde kalırken, virüs kaptı. Hastanede 3 hafta tedavisinin sonrasında taburcu oldu. Şu anda sağlık durumu çok iyi. Evinde sağlıklı şekilde kendisine bakıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Feride TokKoronavirüsPandemiCovid19Bartın
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