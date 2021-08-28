Yeni Çağrı

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Tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı
İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, koronavirüs vakalarında İzmir ile Türkiye'deki farklı illerde henüz kesinliği tam sağlanamasa da tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladığını söyledi. Çamlı, İzmir'de tanımlanamayan grubun başlangıçta yüzde 20'lerde iken son günlerde yüzde 40'lara kadar yükseldiğini kaydetti.
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını açıkladı.
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Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı
Çankaya Belediye Başkanlığından Ekonomik ömrünü doldurmuş araç satışı
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi Belediyesi 4 adet taşınmazı ihale usulü ile kiraya verecek
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Türk moda fotoğrafçısı Erkan Barış, dünyaca ünlü bir yıldızdan teklif aldı.
Paris’te yaşayan Türk moda fotoğrafçısı Erkan Barış, dünyaca ünlü bir yıldızdan özel projesinde çekim yapması için teklif aldı. Daha önce de çok sayıda ünlü isimle çalışan Barış, yaptıkları anlaşma gereği ismini şimdilik gizli tuttuğu sanatçıyla gerçekleştireceği çekimin dünya çapında ses getireceğini söyledi.
Türk moda fotoğrafçısı Erkan Barış, dünyaca ünlü bir yıldızdan teklif aldı.
Paris’te yaşayan Türk moda fotoğrafçısı Erkan Barış, dünyaca ünlü bir yıldızdan özel projesinde çekim yapması için teklif aldı. Daha önce de çok sayıda ünlü isimle çalışan Barış, yaptıkları anlaşma gereği ismini şimdilik gizli tuttuğu sanatçıyla gerçekleştireceği çekimin dünya çapında ses getireceğini söyledi.
Onur Suygun LoLo şarkısı için Nisa ( Metin Atak ) ile buluştu...
Pandemi döneminde boş durmayıp müzik çalışmalarına devam eden DJ Onur Suygun “Base Rock” adlı single’ını beğeniye sunmuştu.Ardından' 'Mağusa Limanı' 'isimli şarkıya cover yaptı.
Sanatçı Samet Ustaoğlu yaza sahneleriyle damga vuruyor
Genç sanatçı Samet Ustaoğlu bu yaza sahneleriyle damga vurmaya devam ediyor. İstanbul ve İzmir’de yaz boyu sahne alan Samet Ustaoğlu sesi ve sahnesiyle izleyicileri hayran bırakıyor.
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Shakira yarın İstanbul'da konser verecek
İSTANBUL Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu S
Gabar bölgesine terör operasyonu
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Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Samatya Sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi.
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı
Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı.
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