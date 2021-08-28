Yeni Çağrı

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36 öğretim üyesi alacak
36 öğretim üyesi alacak
10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
10 Öğretim Görevlisi ve...
Hacılar Belediyesinden satılık sanayi arsaları
Hacılar Belediyesinden satılık sanayi...
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
Galatasaray'da yerli kaleci arayışı Galatasaray'da yerli kaleci arayışı
Enis Destan'a Red Bull Salzburg'tan resmi teklif  Enis Destan'a Red Bull Salzburg'tan resmi teklif 
KÜÇÜK DOSTLARIMIZ PET SHOW 2021’DE
KÜÇÜK DOSTLARIMIZ PET SHOW 2021’DE
Türk moda fotoğrafçısı Erkan Barış, dünyaca ünlü bir yıldızdan teklif aldı.
Türk moda fotoğrafçısı Erkan Barış, dünyaca...
EREN ENERJİ VE TARIMKON ’DAN 1 MİLYON FİDAN BAĞIŞI
EREN ENERJİ VE TARIMKON ’DAN 1 MİLYON FİDAN BAĞIŞI
36 öğretim üyesi alacak
36 öğretim üyesi alacak
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Aslan Sayım Soruyor? Ayten Rasul Cevaplıyor!

Aslan Sayım Soruyor? Ayten Rasul Cevaplıyor!
Tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı

Tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, koronavirüs vakalarında İzmir ile Türkiye'deki farklı illerde henüz kesinliği tam sağlanamasa da tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladığını söyledi. Çamlı, İzmir'de tanımlanamayan grubun başlangıçta yüzde 20'lerde iken son günlerde yüzde 40'lara kadar yükseldiğini kaydetti.
Meteoroloji#039;den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

• Aslan Sayım Soruyor? Ayçam Cevaplıyor! 

• Genç girişimci Yunus Emre Aşkın: Dünyada dikkat çeken marka Taş Dekor

• ÜÇÜ BİR ARADA 

Yeni Çağrı Gazetesi 31 Temmuz 2021 Cumartesi Tarihli Gazete Sayfaları

• CAN UYAN: GÜLBEN ERGEN’İN BANA KATTIKLARI ÇOK ÖZEL

• Trabzon'da koronavirüs yoğun bakım hastası yüzde bin 50 arttı

Yeni Çağrı Gazetesi 30 Temmuz 2021 Cuma Tarihli Gazete Sayfaları
Haberler
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
Ufuk Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı
Çankaya Belediye Başkanlığından Ekonomik ömrünü doldurmuş araç satışı
175 adet konut satışta
175 adet konut satışta
TOKİ, Yozgat'ta 175 adet konutu satışa sundu
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi Belediyesi 4 adet taşınmazı ihale usulü ile kiraya verecek
Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak
Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri Alacak
Sakarya’da 28 işyeri satılacak
Sakarya’da 28 işyeri satılacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 28 adet işyerini satışa sundu
Magazin Haberleri
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Türk moda fotoğrafçısı Erkan Barış, dünyaca ünlü bir yıldızdan teklif aldı.
Türk moda fotoğrafçısı Erkan Barış, dünyaca ünlü bir yıldızdan teklif aldı.
Paris’te yaşayan Türk moda fotoğrafçısı Erkan Barış, dünyaca ünlü bir yıldızdan özel projesinde çekim yapması için teklif aldı. Daha önce de çok sayıda ünlü isimle çalışan Barış, yaptıkları anlaşma gereği ismini şimdilik gizli tuttuğu sanatçıyla gerçekleştireceği çekimin dünya çapında ses getireceğini söyledi.
Türk moda fotoğrafçısı Erkan Barış, dünyaca ünlü bir yıldızdan teklif aldı.
Paris’te yaşayan Türk moda fotoğrafçısı Erkan Barış, dünyaca ünlü bir yıldızdan özel projesinde çekim yapması için teklif aldı. Daha önce de çok sayıda ünlü isimle çalışan Barış, yaptıkları anlaşma gereği ismini şimdilik gizli tuttuğu sanatçıyla gerçekleştireceği çekimin dünya çapında ses getireceğini söyledi.
Onur Suygun LoLo şarkısı için Nisa ( Metin Atak ) ile buluştu...
Pandemi döneminde boş durmayıp müzik çalışmalarına devam eden DJ Onur Suygun “Base Rock” adlı single’ını beğeniye sunmuştu.Ardından' 'Mağusa Limanı' 'isimli şarkıya cover yaptı.
Sanatçı Samet Ustaoğlu yaza sahneleriyle damga vuruyor
Genç sanatçı Samet Ustaoğlu bu yaza sahneleriyle damga vurmaya devam ediyor. İstanbul ve İzmir’de yaz boyu sahne alan Samet Ustaoğlu sesi ve sahnesiyle izleyicileri hayran bırakıyor. 
Sedat SARIKAYA'dan Magazin Köşesi
Foto Galeri Haberleri
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Shakira yarın İstanbul'da konser verecek
Shakira yarın İstanbul'da konser verecek
İSTANBUL Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu S
Shakira yarın İstanbul'da konser verecek
İSTANBUL Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu S
Gabar bölgesine terör operasyonu
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Galatasaray Spor Kulübü
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Trabzon Spor Kulübü
Trabzon Spor Kulübü
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Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Samatya Sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi.
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Samatya Sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi.
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı
Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı.
MSB: İki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi
Azerbaycan ordusundan Ermeni güçlerine ağır darbe
Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi.
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