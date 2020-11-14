Yeni Çağrı

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'Maça çıkmadan maç kaybedilmez'
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'Maça çıkmadan maç kaybedilmez'
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
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Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
Fed Başkanı en büyük endişesini açıkladı
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Fed Başkanı en büyük endişesini...
Seçim sandıkları çiçek açtı
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Seçim sandıkları çiçek açtı
Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 326'ya yükseldi Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 326'ya yükseldi
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DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
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Etilere Bihter” geldi!

Etiler’e “Bihter” geldi!

Etiler’de  yeni nesil konsept eğlence restoran hizmete başladı. Mekan, Akatlar 1903 Beşiktaş içinde hizmet veriyor. 
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Yeni Çağrı Gazetesi 22 Ekim 2020 Perşembe Tarihli Gazete Sayfaları

22 Ekim 2020 Perşembe tarihli basılı gazetemizin dijital versiyonu

• Yeni Çağrı Gazetesi 16 Ekim 2020 Cuma Tarihli Gazete Sayfaları

• Üniversiteli genç, yapay zeka tabanlı akıllı siperlik üretti

• İstanbul için "zemin sıvılaşması" uyarısı

• Polisten kaçtı, 5 metreden atladı, ayağını kırdı, üzerinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

Yeni Çağrı Gazetesi 24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihli Gazete Sayfaları

• Beyin pili ameliyatı sonrası 14 yıllık bebek hasreti son bulacak

• Cumhurbaşkanı Erdoğan; (S-400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor
Haberler
Bakan Selçuk: İş güvenliği uzmanı sayımız 165 bini aştı
Bakan Selçuk: İş güvenliği uzmanı sayımız 165 bini aştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, belgelendirilen iş güvenliği uzmanı sayının 165 bini aştığını açıkladı.
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Kayseri Valisi Günaydın: Risk durumumuz yukarı çıktı
Kayseri Valisi Günaydın: Risk durumumuz yukarı çıktı
Kayseri'de koronavirüs denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, "Bir takım ortamlarda kalabalıkların oluşması nedeniyle risk durumumuz yukarı çıktı. Şu an ilimiz için risk devam ediyor. Vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum; Lütfen gerekmedikçe dışarı çıkmayalım" dedi.
Guatemala ordusundan özel jete operasyon
Guatemala ordusundan özel jete operasyon
14 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdi
Hem koronavirüsü hem felci yendi
Hem koronavirüsü hem felci yendi
Kütahya’da, pandemi yoğum bakımında tedavi görürken, koronavirüs nedeniyle kısmi felç geçiren İbrahim Karabiber (71), doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Hem felci hem de koronavirüsü yenen Karabiber, sağlıklı taburcu edilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Hastalığa kapıldık bir şekilde. Hocam çok zor bir operasyon yaptı. Şah damarında pıhtılaşma olduğu için anjiyo yaptı hocam. Hocama çok teşekkür ediyorum” dedi.
Bursaspor'un milli gururu
Bursaspor'un milli gururu
Genç oyunculara verdiği önemle adından söz ettiren Bursaspor’da birçok isim ve altyapıdan yetişen oyuncular, A Milli Takım ve alt yaş gruplar dahil olmak üzere milli takımlarda yer alıyor.
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Shakira yarın İstanbul'da konser verecek
Shakira yarın İstanbul'da konser verecek
İSTANBUL Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu S
Shakira yarın İstanbul'da konser verecek
İSTANBUL Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu S
Gabar bölgesine terör operasyonu
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Galatasaray Spor Kulübü
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Trabzon Spor Kulübü
Trabzon Spor Kulübü
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Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Samatya Sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi.
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Samatya Sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi.
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı
Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı.
MSB: İki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi
Azerbaycan ordusundan Ermeni güçlerine ağır darbe
Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi.
Eğitim Haberleri
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Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması!
Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatilin başlayacağını duyurdu.
Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatilin başlayacağını duyurdu.
2021 LGS tarihi belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.
İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürüleceğini açıkladı. 
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
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