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Etiler’e “Bihter” geldi!
Etiler’de yeni nesil konsept eğlence restoran hizmete başladı. Mekan, Akatlar 1903 Beşiktaş içinde hizmet veriyor.
Yeni Çağrı Gazetesi 22 Ekim 2020 Perşembe Tarihli Gazete Sayfaları
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Bakan Selçuk: İş güvenliği uzmanı sayımız 165 bini aştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, belgelendirilen iş güvenliği uzmanı sayının 165 bini aştığını açıkladı.
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Kayseri Valisi Günaydın: Risk durumumuz yukarı çıktı
Kayseri'de koronavirüs denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, "Bir takım ortamlarda kalabalıkların oluşması nedeniyle risk durumumuz yukarı çıktı. Şu an ilimiz için risk devam ediyor. Vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum; Lütfen gerekmedikçe dışarı çıkmayalım" dedi.
Hem koronavirüsü hem felci yendi
Kütahya’da, pandemi yoğum bakımında tedavi görürken, koronavirüs nedeniyle kısmi felç geçiren İbrahim Karabiber (71), doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Hem felci hem de koronavirüsü yenen Karabiber, sağlıklı taburcu edilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Hastalığa kapıldık bir şekilde. Hocam çok zor bir operasyon yaptı. Şah damarında pıhtılaşma olduğu için anjiyo yaptı hocam. Hocama çok teşekkür ediyorum” dedi.
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Shakira yarın İstanbul'da konser verecek
İSTANBUL Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu S
Gabar bölgesine terör operasyonu
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Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Samatya Sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi.
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı
Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı.
Eğitim HaberleriTüm Haberler
Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatilin başlayacağını duyurdu.
2021 LGS tarihi belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.
İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürüleceğini açıkladı.
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