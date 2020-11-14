Yeni Çağrı

Hem koronavirüsü hem felci yendi

Kütahya’da, pandemi yoğum bakımında tedavi görürken, koronavirüs nedeniyle kısmi felç geçiren İbrahim Karabiber (71), doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Hem felci hem de koronavirüsü yenen Karabiber, sağlıklı taburcu edilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Hastalığa kapıldık bir şekilde. Hocam çok zor bir operasyon yaptı. Şah damarında pıhtılaşma olduğu için anjiyo yaptı hocam. Hocama çok teşekkür ediyorum” dedi.