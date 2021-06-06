Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1446
ALTIN
524.397
DOLAR
8.6231
STERLİN
12.2053
EURO
10.5039
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak

Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 12 saatte kontrol altında

Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir plastik atık geri dönüşüm tesisinin deposunda dün öğleden sonra çıkan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
06 Haziran 2021 Pazar 16:46
2 Okunma
Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 12 saatte kontrol altında

ADANA,(DHA)

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Mahallesi’ndeki bir plastik atık geri dönüşüm tesisinin depo kısmında dün saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı 03.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf da yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Sarraf, "Yangın kontrol altına alındı. Deponun büyük bir bölümündeki yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Bu maddeler plastik olduğu için yandıktan sonra birbirine yapışıp uzun süre yanıyor. 5-6 ton civarında plastik atık yandı. 3-4 saat içerisinde tamamen söndürmüş oluruz diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

YANGIN FİDE SERASINA DA ZARAR VERDİ

Adana’da plastik atık geri dönüşüm deposunda dün öğleden sonra çıkan ve 12 saat sonra kontrol altına alınan yangında, deponun yanındaki fide serasının da zarar gördüğü ortaya çıktı. Emeklerinin yangın nedeniyle zarar gördüğünü belirten firma sahibi Nadir Karıner (61), yaklaşık 100 bin fidesinin zarar gördüğünü kaydetti. Karıner, "Şansımıza seramızın yanında yangın çıktı. Moralim çok bozuk. Hesapta olmayan işler. Başımıza böyle bir olayın geleceğini tahmin ediyorduk. Çöpleri buraya yığdılar. Sorumluları kimse cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Öte yandan, depodaki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanadaGeri Dönüşüm TesisiYangınYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balık kenesi parazit taşıyıcısı çıktı; levrek üretimi tehlikede
Balık kenesi parazit taşıyıcısı çıktı; levrek üretimi tehlikede
Spil Dağı'nda orman yangını
Spil Dağı'nda orman yangını
Bakım onarım işi yaptırılacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans