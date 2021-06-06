Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 12 saatte kontrol altında

ADANA,(DHA)

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Mahallesi’ndeki bir plastik atık geri dönüşüm tesisinin depo kısmında dün saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı 03.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf da yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Sarraf, "Yangın kontrol altına alındı. Deponun büyük bir bölümündeki yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Bu maddeler plastik olduğu için yandıktan sonra birbirine yapışıp uzun süre yanıyor. 5-6 ton civarında plastik atık yandı. 3-4 saat içerisinde tamamen söndürmüş oluruz diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

YANGIN FİDE SERASINA DA ZARAR VERDİ



Adana’da plastik atık geri dönüşüm deposunda dün öğleden sonra çıkan ve 12 saat sonra kontrol altına alınan yangında, deponun yanındaki fide serasının da zarar gördüğü ortaya çıktı. Emeklerinin yangın nedeniyle zarar gördüğünü belirten firma sahibi Nadir Karıner (61), yaklaşık 100 bin fidesinin zarar gördüğünü kaydetti. Karıner, "Şansımıza seramızın yanında yangın çıktı. Moralim çok bozuk. Hesapta olmayan işler. Başımıza böyle bir olayın geleceğini tahmin ediyorduk. Çöpleri buraya yığdılar. Sorumluları kimse cezasını çekmesini istiyorum" dedi.



Öte yandan, depodaki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.