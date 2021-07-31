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Adana’daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında

Adana’nın 4 ilçesindeki birçok noktada çıkan orman yangınları, kısmen kontrol altına alınırken, Aladağ'ın Pos mevkisindeki alevlere müdahale sürüyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:05
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Adana’daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında

ADANA, (DHA)

Kentte, 4 gün önce Aladağ ilçesi Boztahta ve Pos mahalleleri, Kozan ilçesindeki 7 köy ve ardından Gökgöz Mahallesi, İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahalleleri ve Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi’ndeki 20 ayrı nokta çıkan yangınlar, kontrol altına alındı. Yüreğir'deki yangın, dün söndürülürken, Kozan ilçesindeki yangın ise gece saatlerinde kontrol altına alındı. İmamoğlu ilçesinin Camili 2 köyüne kadar ilerleyen ve bölgenin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın ise sabaha karşı kontrol altına alındı. Ormanlık alanların yanı sıra alevler, anız tarlalarına da sıçrarken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

HIZI KESİLDİ

Aladağ ilçesi Pos mevkisinde 4 gündür devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Bu yangının da kısmen kontrol altına alındığı, rüzgarın etkisiyle büyümemesi halinde kısa sürede tamamen söndürülebileceği bildirildi.

Kadirli’deki orman yangını kısmen kontrol altında 

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesindeki 4 noktada çıkan orman yangınları, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kadirli ilçesinde, 28 Temmuz günü öğle saatlerinde, Tülücü Mahallesi’nde çıkan yangın; Kazmacalı, Karatepe, Kızyusuflu ve Bozkuyu köyleri civarına sıçradı. Ormanlık alanlardaki yangının hızı, dün ekiplerin çalışmasıyla kesildi. İlçede belli noktalarda alevler, gece boyu yükselmeye devam ederken, ekiplerin de havadan ve karadan müdahalesi sürdü. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla başlayan havadan müdahaleyle ilçedeki yangınlar, büyük oranda kontrol altına alındı. Ekipler, yangının kısmen kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarını sürdürürken, ilçede ne kadar alanın yangında zarar gördüğünü belirlemek için çalışmalara başladı. İlçedeki 30 yerleşim yeri, yangından etkilendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaORMAN YANGINLARIKısmenKontrolAladağPos Mevkisi
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