Adanalı kebapçıların aşırı sıcakta zorlu mesaisi

ADANA - Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana’da yaşayanlar, sıcaklığın 40 dereceyi aştığı bunaltıcı havaya rağmen kebap yemekten vazgeçmiyor. Neredeyse kentin her caddesinde bulunan kebap restoranlarında çalışan ustalar, mangal başında sıcaklığın neredeyse 80 dereceyi bulmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Gün boyu yüzlerce porsiyon kebap pişiren ustalar, aşırı sıcakta da durumlarından memnun olduklarını dile getirdi.



Yaz mevsiminin Adanalılar için kebaptan uzaklaşmaya neden olmadığını dile getiren kebapçı Yaşar Aydın ise ter dökerek de olsa kebap pişirmeye devam edeceklerini söyledi.



‘80 DEĞİL 180 DERECE OLSA DA DURMAYIZ’



Kentte dışarıda hissedilen sıcaklığın mangal başında ikiye katlandığını söyleyen Yaşar Aydın, sıcak içlerini yaksa da meslekleri gereği dayanmak zorunda olduklarını kaydetti. Adanalıların kebabı çok sevdiğini ve sıcağa rağmen hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini belirten Aydın, "Bu kentte mangallardan duman 12 ay boyunca tüter. Bizler termometreler değil 80 derece 180 derece olsa yine durmayız. Yazın Adana’da kebap tüketimi asla azalmaz. Aksine gelen gurbetçilerle birlikte tüketim artar. Sıcak, Adanalıların kebap yemesine bizim de yapmamıza engel değil. Her şey insanlarımız için. Biz işimizi severek yapıyoruz” dedi.



'MANGAL SICAĞI UNUTTURUYOR'



Mangal başında çalışmanın sıcağı unutturduğunu dile getiren kebapçı İsmail Çalıkıran ise Adana kebabının sıcak havada salatayla birlikte tüketilmesiyle ağır yemek olmayacağını söyledi. Adanalılar kebaptan vazgeçmediği sürece ustaların da mangal başında olmaya devam edeceğini belirten Çalıkıran, her mevsimin favori yemeğinin kebap olduğunu kaydetti.