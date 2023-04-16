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Adıyaman'da çadır kentte kalan 7 yaşındaki Yusuf, askerlerin yanından ayrılmıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da Eğriçay Millet Bahçesi 7 Nolu Çadır Kent'te ailesiyle kalan ve genellikle asker kıyafeti giyen Yusuf Ayaz Tunç, jandarma personelinin yanından ayrılmıyor.

16 Nisan 2023 Pazar 17:30
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Adıyaman'da çadır kentte kalan 7 yaşındaki Yusuf, askerlerin yanından ayrılmıyor
Adıyaman

Depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören 2 bin 813 kişi, Eğriçay Millet Bahçesi 7 Nolu Çadır Kent'e kurulan 512 çadıra yerleştirildi.

Çadır kentin güvenliğini sağlayan Jandarma Özel Harekat Taburuna bağlı personel, giriş kapısında araç ve yaya geçişinde kimlik kontrolü yapıyor.

Jandarma, çocuklarla da yakından ilgilenerek depremin izlerini silebilmek için çaba gösteriyor.

Çadır kentte ailesiyle yaşayan 7 yaşındaki Yusuf Ayaz Tunç da giydiği kamuflajla, jandarma personelini yanından ayrılmıyor.

Tunç, jandarma trafik ekiplerinin yanındaki kontrol noktasında da zaman geçiriyor. 

"Yusuf Ayaz'ın sağlığına kavuşması bizim için en büyük mutluluk olacak"

Çadır kentte görevli Tunceli Hozat Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Mustafa Karaoğlu, çadır kentte göreve başladıkları ilk günlerde Yusuf Ayaz ile tanıştıklarını söyledi.

Yusuf Ayaz'ın kendilerine hem arkadaş olduğunu hem de görev esnasında yanlarında bulunduğunu belirten Karaoğlu, "Kendisi bizim görev icra ettiğimiz bütün alanlarda bulunup yanımızdan ayrılmayan bir kardeşimiz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Asker kıyafeti ilk günden beri üzerinde. Buradaki vatandaşlarımız da Yusuf Ayaz kardeşimizi benimsediler." diye konuştu.

Karaoğlu, görme bozukluğu, guatr ve büyüme hormonlarında bozukluk olduğunu öğrendikleri Yusuf Ayaz'ın sağlığına kavuşmasının en büyük mutlulukları olacağını sözlerine ekledi.

Yusuf Ayaz'ın babası İbrahim Tunç ise oğlunun askerleri çok sevdiğini ifade ederek, "Büyüyünce asker olmak istiyor. Çadırda yaşıyoruz. Askerimiz vazgeçilmezimiz. Onlar olmasa bu düzen sağlanmaz." diye konuştu.

Tunç, oğlunun ilk günden beri askerin yanında adeta devriye attığını dile getirerek, "Şu an en büyük ihtiyacımız konteyner. Yusuf Ayaz'ın sağlık problemi mevcut. Konteyner olursa çocuğum çok daha iyi şartlarda yaşar." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YusufAyazTunçKüçükAskerJandarmapersoneli
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