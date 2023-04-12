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AFAD gönüllüsü emekli doktor depremzede anne adaylarının "beyaz meleği" oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görev yapan AFAD gönüllüsü emekli doktor Dilek Bayraktar (55), Sivas Valiliği koordinasyonunda geliştirdiği projeyle doğumu yaklaşan anne ve bebeklerinin 3 aylık ihtiyacını karşıladı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:45
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AFAD gönüllüsü emekli doktor depremzede anne adaylarının "beyaz meleği" oldu

KAHRAMANMARAŞ AA- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin hemen sonrasında AFAD gönüllüsü olarak ilçeye gelen emekli doktor Bayraktar, yaklaşık bir ay bölgede yardım faaliyetlerine katıldı.

Bayraktar, Sivas Valiliği koordinesinde doğumuna 3 ay kalan anne adayları ve bebeklerinin ihtiyaçlarının karşılanması için proje geliştirdi.

Proje sayesinde temin edilen ve 3 ay yetecek kadar bebek bezi, ıslak mendil, mama, kıyafet, battaniye, şampuan, biberon, emzik gibi ihtiyaç malzemelerini anne adaylarına ulaştıran Bayraktar, AA muhabirine, depremin 24'üncü saatinde AFAD gönüllüsü olarak ilçeye geldiğini, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katıldığını söyledi.

Depremden sonra ilk günlerin çok zorlu geçtiğini belirten Bayraktar, zamanla çalışmaların sistematik hale geldiğini anlattı.

Bayraktar, Sivas Valiliği koordinesinde, doğuma 3 ay kalan anne adaylarına yönelik bir proje hazırladıklarını aktararak, "Hamilelik zaten çok zor bir süreç. Bebeğimiz doğduğunda annemizin hiç değilse bebek bezi gibi bir düşüncesi olmasın, bakımla ilgili malzemeleri sorun etmesin, ıslak mendil ne olacak? Hastaneden çıkarken bebeğime ne giydireceğim? Üzerine örteceğim battaniye, şampuan olacak mı? gibi bir düşüncesi olmasın istedik." ifadelerini kullandı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden 54 hamilenin son 3 ayında olduğunu öğrendiğini, 45 kişiyle iletişime geçtiğini dile getiren Bayraktar, bunlardan 13'ünün şehir dışına gittiğini, 6'sının da yardıma ihtiyacı olmadığını söylediğini ifade etti.

AA

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