Afrika'nın güney kıyılarında bir doğa yolculuğu rotası: Garden Route

Garden Route

Garden Route bölgesi, tatil beldesi sahil kasabaları, ulusal parkları, lagün ormanları, görkemli okyanus ve uçurum manzaralarıyla çevrili doğa yürüyüşü ve bisiklet parkurları, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile başta doğa tutkunları olmak üzere çoğunlukla Güney Afrikalı beyazların ve Batılı turistlerin gözde tatil mekanları arasında yer alıyor.

UNESCO tarafından 2017 yılında Biyosfer Rezervi ilan edilen Garden Route, aynı zamanda dünyanın en büyük serbest uçuş kuş kafesine de ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin güneyinde, Hint Okyanusu kıyılarında yer alan bu bölge, Mossel Koyu'ndan Storms Irmağı'na dek uzanan 300 kilometrelik bir kıyı şeridini ve hinterlandını kapsıyor.

Cape Town üzerinden kara yoluyla Garden Route'a 4,5 saatte ulaşılabiliyor.

Ayrıca bölgedeki George Havalimanı'na, Johannesburg ve Durban kentlerinden düzenli uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Mossel Koyu

Yaklaşık 100 bin nüfuslu popüler bir tatil beldesi olan Mossel Koyu, Garden Route bölgesinin batı tarafından başlangıç noktası sayılıyor.

Mossel Koyu yakınlarındaki Pinaccle Point Mağarası, kıtada en eski insan yerleşimi kalıntılarının bulunduğu arkeolojik alanlarından biri olma özelliği taşıyor.

Burası ayrıca Avrupalıların Güney Afrika topraklarına ilk ayak bastığı yerlerden biri. Bölgede 15. yüzyılda gelen ünlü Portekizli denizci ve kaşif Bartolomeu Dias'ın gemisinin bir kopyasının bulunduğu Dias Müzesi de burada bulunuyor.

Mossel Koyu'na 30 kilometre mesafedeki George ise bölgenin en büyük şehri ve idari merkezi. Bu yer, ismini İngiltere Kralı 3. George'dan alıyor.

Wilderness

Buraya araçla 15 dakika mesafedeki Kaiimans Nehri'nin ağzında, yol üzerinde bulunan Dolphin seyir terası ise Hint Okyanusu kıyılarında yaklaşık 20 kilometre uzanan Wilderness sahilinin ihtişamlı manzarasını içeriyor.

Wilderness, özellikle kano aktiviteleri, olta balıkçılığı, bisiklet parkuru, kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşü parkurları ve yüzme olanaklarıyla öne çıkıyor. Burada doğa içerisinde konaklama imkanı sunan ve Güney Afrika Ulusal Parkları (SANPARKS) tarafından işletilen bungalovlar ve bir kamp alanı da bulunuyor.

Sedgefield Lagünü

Buradan sonra gelen Sedgefield kasabasında bulunan Swartvlei plajı geniş kumsalıyla, Hint Okyanusu sularının ve Afrika güneşinin keyfini çıkartmak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri.

Okyanusa karışan Swarvlei Gölü üzerinde yer alan Sedgefield Lagünü de yine burada bulunuyor. Swarvlei Plajı'nın sonunda bulunan lagün ağzı fotoğraf meraklılarının ilgisini çekerken buranın sığ sularında yürüyüş ve kano yapma imkanı da bulunuyor.

Knysna

Bir sonraki durak Knysna, geniş konaklama, restoran ve market seçeneklerine sahip. Cape sahilleri boyunca deniz mahsulleri konusunda en yaygın seçenekler ise karides, midye, barlam balığı ile Güney Afrika'ya özgü lezzetli bir balık türü olan kingklip.

Özellikle karidesleriyle meşhur bir yer olan bu kasabada geleneksel olarak her yıl haziran sonu ve temmuz başlarında Knysna Karides Festivali düzenleniyor. Çevresindeki geniş ormanlık alanda bulunan bisiklet ve yürüyüş parkurları ile öne çıkan Knysna'daki fil parkı da çokça ziyaret edilen yerler arasında.

Plettenberg Koyu

Knysna'ya yaklaşık yarım saat mesafedeki Plattenberg Körfezi, ünlü bir tatil beldesi olma özelliği taşıyor.

Bu bölge zengin bir Cape foku ve köpekbalığı nüfusuna da ev sahipliği yapıyor. Burası aynı zamanda balina ve yunusların mayıs ila aralık ayları arasında gerçekleştirdikleri göçü izlemek için en çok tercih edilen mekanlar arasında bulunuyor.

Plettenberg Körfezi'ne 5 dakika mesafedeki Robberg Doğa Rezervi ise fotoğraf meraklılarını cezbedecek türden görkemli uçurum ve okyanus manzaraları ile en az 2-3 saat ayrılması gereken bir doğa yürüyüşü parkuruna ev sahipliği yapıyor.

Giriş ücreti kişi başı 60 Güney Afrika randı (3 ABD doları) olan Robberg'in girişindeki Nelson Koyu Mağarası ise erken Taş Devri'ne ait arkeolojik kalıntıları içeriyor.

Dünyanın en büyük serbest uçuş kuş barınağı

Garden Route bölgesi, aralarında 22 yırtıcı türün de yer aldığı 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük serbest uçuş kuş barınağı olan Birds of Eden (Cennetin Kuşları) ise 200'den fazla türden binlerce kuşa barınak oluyor.

Yaklaşık 300 kilometrelik Garden Route yolculuğu, Storms Irmağı'nda son buluyor. Bunun yaklaşık 180 kilometre doğusunda ise Güney Afrika'nın en önemli liman kentlerinden Port Elizabeth bulunuyor.