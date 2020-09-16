Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1111
ALTIN
472.088
DOLAR
7.4759
STERLİN
9.6639
EURO
8.8604
Ankara'da orman yangını 
Son Dakika
Ankara'da orman yangını 
Red Bull Sky Tour, Marmaris’te nefes kesecek
Red Bull Sky Tour, Marmaris’te...
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi keşfetti
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi...
Koronavirüs aşısında siber tehdit
Koronavirüs aşısında siber tehdit

Akciğer yetmezliği hastası Dilara yardım bekliyor

GAZİANTEP'te, Elif Keleş, akciğerinin yüzde 20'sini kullanabilen 14 yaşındaki kızı Dilara Keleş için destek bekliyor. Tedavi masraflarını karşılayamayan annesine yardım edilmesini isteyen Dilara, arkadaşları gibi dışarı çıkıp koşmak istediğini söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:14
0 Okunma
Akciğer yetmezliği hastası Dilara yardım bekliyor

Küçükkızılhisar Mahallesi'nde, eşinden ayrı yaşayan Elif Keleş'in 3 çocuğunun en büyüğü olan akciğer yetmezliği hastası Dilara Keleş, 8 yıldır hastalığının ilerlememesi için tedavi görüyor. Ankara'da tedavi görmesi gereken, maddi imkansızlıklar nedeniyle kızını tedavi ettiremeyen Elif Keleş, Dilara'nın daha iyi şartlarda tedavi edilebilmesi için yetkililerden destek bekliyor.

'KIZIM ÇOK SIKINTI ÇEKİYOR'

Kızının ciğerlerindeki yağ artışının devam ettiğini ve bu durumun kendisini anne olarak çok üzdüğünü ifade eden Elif Keleş, "Kızım interstisyel kronik akciğer hastası. Kızımın ciğerlerindeki yağlanma devam ediyor. Durdurulması için tedavisine Ankara'da devam edilmesi gerekiyor. Doktorlar da her ay Ankara'ya götürmem gerektiğini söylüyor. Fakat imkanım olmadığı için götüremiyorum. Bu süreçte kullandığı ilaçlar çok ağır ve Dilara çok sıkıntı çekiyor. Kullandığımız cihazlar çabuk bozuluyor. Oksijen tüpüne ihtiyacımız var. Dilara, sokakta arkadaşlarını, yaşıtlarını görünce dışarıya çıkamadığı için ağlıyor. Kızımın tedavisi için duyarlı insanlardan yardım bekliyorum" diye konuştu.

'RAHATA NEFES ALAMIYORUM'

Hastalığı nedeniyle okula gidemediğini, en büyük isteğinin yaşıtları gibi okula gidip, sokakta koşup oynamak olduğunu anlatan Dilara Keleş, "Ben 6 yaşımdan bu yana kronik akciğer hastasıyım. Bu yüzden okula gidemiyorum, dışarı çıkamıyorum, rahat nefes alamıyorum. Ben de her çocuk gibi okula gidip dışarı çıkmak istiyorum. Bunun için bir tane oksijen tüpü ve akülü tekerlekli sandalyem olması gerekiyor. Annem tedavi masraflarımı karşılayamadığı zaman Ankara'ya gidemiyoruz. Annem beni sürekli kucağına almak zorunda olduğu için dışarıya çıkamıyorum ve bana yardım edilmesini istiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dilara KeleşAkciğerSağlıkYardımIlaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kars kazını Çıldır Gölü'nde serinletiyorlar
Kars kazını Çıldır Gölü'nde serinletiyorlar
Kuş cennetinin yeni konukları flamingolar bu yıl erken geldi
Kuş cennetinin yeni konukları flamingolar bu yıl erken geldi
Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor 
Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor 
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans