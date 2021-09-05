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Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası üzerindeki kilisede bu yıl 9'uncu ayin yapıldı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
05 Eylül 2021 Pazar 17:20
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Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin

Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin

VAN,(DHA)

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası üzerindeki kilisede bu yıl 9'uncu ayin yapıldı. Yılda bir kez yapılan ayine, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişi alındı. Ayini Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan yönetti. Akdamar Adası, ayinin yapıldığı saatlerde ziyaretçiye kapatıldı. Ayin, internet üzerinden canlı olarak izlenebildi. 

Van ve bölgenin önemli turizm değerleri arasında bulunan, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki adayla aynı adı taşıyan Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sınırlı sayıda kişinin katılımıyla başlayan ayin için gelenler Gevaş İskelesi'nde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından teknelerle adaya götürüldü. Ayinin yapıldığı saatler arasında ise Akdamar Adası ziyaretçilere kapatıldı. Ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan yönetti. Ayini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ve bazı kurum amirleri de izledi. Ayin, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan'ın dua etmesiyle sona erecek.

AKDAMAR KİLİSESİ

Akdamar Kilisesi 915 ile 921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilisede, 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Sonrasında yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010'da 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini vecibe olarak görüyor. Din insanlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede, 1915 yılına kadar din insanlarının yetiştiği ve o yıla kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan ancak sit alanı olarak korumaya alınan kilisede, 95 yıl sonra ilk kez 2010 yılında ayine ev sahipliği yapıldı. Güvenlik gerekçesiyle 2015 yılından sonra yapılamayan ayin 3 yıl aranın ardından 2018 yılında tekrar yapılmaya başlandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkdamarKiliseAyinVanGevaşAkdamar AdasıErmenileri Patrikliği Genel SekreteriRuhani Meclis Başkanı BaşrahipTatul Anuşyan
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