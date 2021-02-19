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Amatör balıkçı, oltayla 173 santim boyunda orkinos yakaladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir amatör balıkçı, oltayla 1 metre 73 santimetre boyunda, 85 kiloluk orkinos yakaladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Şubat 2021 Cuma 14:59
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Amatör balıkçı, oltayla 173 santim boyunda orkinos yakaladı

ANTALYA - Alanya Marina’dan sabah saatlerinde tekneyle balık avına çıkan amatör balıkçı Hilmi Erkuş, 18 kilometre açıkta durup oltasını attı. Bir süre sonra oltasına orkinos balığı takıldı. Erkuş ve arkadaşları, balığı tekneye çıkarmak için yaklaşık 2 saatlik uğraş verdi. Güçlükle tekneye çıkarılan balığın, 1 metre 73 santimetre uzunluğunda ve 85 kilogram olduğu anlaşıldı. Erkuş, tuttuğu balığı av malzemeleri dükkanının önüne getirerek sergiledi. Vatandaşlar, balık ile bol bol fotoğraf çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Amatör BalıkçıOltayla 173 Santim Boyunda Orkinos
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