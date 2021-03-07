Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışmasına Davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre;

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından; yakın zamanda tamamlanmış olan ve Gaziantep Savunmasının anlatıldığı, Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi (Panorama 25 Aralık), hemen yanındaki meydanı kapsayan (Şehitler – Gaziler ve bu destanı yazan tüm Gazianteplilerin temsil edildiği) “25 ARALIK 2021, GAZİANTEP’İN KURTULUŞUNUN 100. YILINDA KAHRAMANLARIMIZIN ANILMASI İÇİN ANIT VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJE YARIŞMASI düzenlenecek.

Proje yarışmasının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz