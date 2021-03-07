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Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışmasına Davet

Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında, Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışmasına Davet

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
07 Mart 2021 Pazar 20:14
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Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışmasına Davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından; yakın zamanda tamamlanmış olan ve Gaziantep Savunmasının anlatıldığı, Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi (Panorama 25 Aralık), hemen yanındaki meydanı kapsayan (Şehitler – Gaziler ve bu destanı yazan tüm Gazianteplilerin temsil edildiği) “25 ARALIK 2021, GAZİANTEP’İN KURTULUŞUNUN 100. YILINDA KAHRAMANLARIMIZIN ANILMASI İÇİN ANIT VE ÇEVRE DÜZENLEMEPROJE YARIŞMASI düzenlenecek.

Proje yarışmasının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 07.03.2021 20:18
Anahtar Kelimeler:
GaziantepKurtuluş100. YılKahramanAnmaAnıtçevreDüzenlemeProjeYarışmaDavet
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