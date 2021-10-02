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Ankara’da itfaiye eri alınacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde itfaiye eri alınacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
02 Ekim 2021 Cumartesi 15:30
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Ankara’da itfaiye eri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar sözlü sınava katılabilmek için 1 Kasım - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanlığıItfaiye EriYeni Çağrı
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