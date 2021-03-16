Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu olduğunu söyledi. Dalgıçların kameralarına sık sık beyaz büyük denizanalarının yakalandığını hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, bu ayların akıntılarla gerçekleşen geçiş dönemi ayları olduğunu belirterek, bir süre sonra denizanası popülasyonunun azalacağını vurguladı.

Prof. Dr. Gökoğlu, "Turizm sezonuna doğru mayıs ayının başlarında popülasyon azalacak, geçişleri akıntılarla son bulacak. Mart ayı karadan besinin denize ulaştığı çok yoğun bir dönem olduğu için denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Öldürücü etkisi yok. Vücudu yaktığı için kızarıklık ve yanık oluşabilir. Kimse korkmasın" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR TEHLİKE YOK'

Şu an görülen 'başıboş denizanası' türünün Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen büyük denizanaları olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Beyaz görünürler ve çok büyükleri de görülebilir. Yarım metre çapında olanları görebiliyoruz. İnsanlar bunları gördüklerinde yaklaşmasın. Denizanalarının dokunduğu yere tatlı su değdirmesinler yine deniz suyu ile yıkasınlar. Tatlı su zehirli baloncukları patlatabilir. Amonyaklı merhemler sürmeliler. Öldürücü etkisi yok. Herhangi bir tehlike yok" dedi.

ASLAN BALIKLARI DA BÜYÜDÜ

Kızıldeniz göçmeni olan bir diğer tür aslan balıklarının boylarının kimi zaman 30 santimetreyi geçtiğini, suların ısınmasıyla kıyılara daha çok yaklaşacağını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, “Şimdilerde açık denizde ve daha derindeler. Birkaç aya özellikle kayalık falezler bölgesinde daha yoğun popülasyonları olacak. Bölgede yeni oldukları için eko sistemde düşmanları yok, o nedenle hızlı çoğalıp rahat büyüyorlar. Elinde kamerasıyla su altına dalan her kez bu balıklara rastlayabilir" ifadelerini kullandı.