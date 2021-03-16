Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1555
ALTIN
419.670
DOLAR
7.5227
STERLİN
10.4364
EURO
8.9735
Lokman Hekim Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
Lokman Hekim Üniversitesi 25...
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi alımı yapılacak
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi 171...
Adana Havalimanı'nda ticari alan kiraya verilecek
Adana Havalimanı'nda ticari alan...

Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu görüldüğünü; bunların Kızıldeniz göçmeni 'başıboş denizanası' popülasyonu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gökoğlu "Bu tür denizanası nisan ile mayıs ayları arasında akıntıları kullanarak göç ediyor. Yolunu şaşıranlar da Antalya Körfezi'ne giriyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mart 2021 Salı 09:53
0 Okunma
Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu olduğunu söyledi. Dalgıçların kameralarına sık sık beyaz büyük denizanalarının yakalandığını hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, bu ayların akıntılarla gerçekleşen geçiş dönemi ayları olduğunu belirterek, bir süre sonra denizanası popülasyonunun azalacağını vurguladı.

Prof. Dr. Gökoğlu, "Turizm sezonuna doğru mayıs ayının başlarında popülasyon azalacak, geçişleri akıntılarla son bulacak. Mart ayı karadan besinin denize ulaştığı çok yoğun bir dönem olduğu için denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Öldürücü etkisi yok. Vücudu yaktığı için kızarıklık ve yanık oluşabilir. Kimse korkmasın" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR TEHLİKE YOK'

Şu an görülen 'başıboş denizanası' türünün Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen büyük denizanaları olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Beyaz görünürler ve çok büyükleri de görülebilir. Yarım metre çapında olanları görebiliyoruz. İnsanlar bunları gördüklerinde yaklaşmasın. Denizanalarının dokunduğu yere tatlı su değdirmesinler yine deniz suyu ile yıkasınlar. Tatlı su zehirli baloncukları patlatabilir. Amonyaklı merhemler sürmeliler. Öldürücü etkisi yok. Herhangi bir tehlike yok" dedi.

ASLAN BALIKLARI DA BÜYÜDÜ

Kızıldeniz göçmeni olan bir diğer tür aslan balıklarının boylarının kimi zaman 30 santimetreyi geçtiğini, suların ısınmasıyla kıyılara daha çok yaklaşacağını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, “Şimdilerde açık denizde ve daha derindeler. Birkaç aya özellikle kayalık falezler bölgesinde daha yoğun popülasyonları olacak. Bölgede yeni oldukları için eko sistemde düşmanları yok, o nedenle hızlı çoğalıp rahat büyüyorlar. Elinde kamerasıyla su altına dalan her kez bu balıklara rastlayabilir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKörfezDenizDenizanası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leylekler Vadisi'nin konukları geldi
Leylekler Vadisi'nin konukları geldi
Malatya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Malatya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans