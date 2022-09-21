Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.249,46
ALTIN
983,92
DOLAR
18,32
STERLİN
20,82
EURO
18,19
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alacak
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi...
Batman Üniversitesi 5 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Batman Üniversitesi 5 Öğretim-Araştırma...
Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...

Aşırlı Adası'nda dağ keçilerinin sayısı artıyor

21 Eylül 2022 Çarşamba 11:38
Aşırlı Adası'nda dağ keçilerinin sayısı artıyor

ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı 145 dekar büyüklüğündeki Aşırlı Adası, yaklaşık 20 yıldır dağ keçilerine ev sahipliği yapıyor. Hazineye devredilmeden önceki sahipleri tarafından adaya bırakılan keçiler, her yıl çoğalıyor. Keçilere, tur teknesiyle adaya gelenler ve bölge halkı yiyecek bırakıyor.

Demre ilçesinde 'dünyadaki cennet' olarak ünlenen Kekova bölgesinde, 145 dekar büyüklüğündeki Aşırlı Adası, Gökkaya Koyu'nun doğusunda yer alıyor. Akdeniz'in doğal bitki örtüsü olan çam, zeytin ve maki bitkileriyle kaplı ada, birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı konumunda bulunuyor. Tamamı kayalık ve orman olan adaya, 2002-2003 yıllarında o dönemki sahipleri tarafından Türkiye'nin başka yerlerinden getirilen dağ keçileri bırakıldı. Keçiler, çoğalmaya ve adanın sahipleri tarafından beslenmeye başlandı. Ada, Demre Mal Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu mahkeme tarafından o dönemki sahiplerinden alınarak, hazineye devredildi. Karar daha sonra Yargıtay tarafından da onaylandı. Kararın kesinleşmesinin ardından adadaki yapılar Demre Kaymakamlığı'nca yıktırıldı. Adanın tek sahibi olarak da dağ keçileri kaldı.

KÜÇÜK KEÇİLER, ADANIN KIYISINDA GEZİYOR

Aşırlı Adası'ndaki dağ keçileri, kaçak avlanmaya, hastalıklara ve vatandaşların belirtiğine göre kurt saldırılarına rağmen her geçen yıl çoğalıyor. Sayıları henüz bilinmeyen keçiler, adanın kuzey batısındaki Demre Kaymakamlığı tarafından geçmişte yıkılan yapıların kalan beton kısmında ve batısında sürü halinde geziyor. Özellikle mavi yolculuğa çıkan, günübirlik tur düzenleyen bazı yatçılar, adaya keçiler için yiyecek bırakıyor. Bazıları keçileri elleriyle besliyor. Özellikle küçük keçiler, adanın kıyısında geziyor, kendilerini besleyenlerden kaçmıyor. Çok yabanileşmiş olanlar ise aşağı inmiyor ve dağlık bölgelere kaçıyor. Yatlar kıyıya yaklaşmaya başladığı zaman insanlara alışkın olanlar, topluca kıyıya iniyor. Bazıları ise yatlara kadar giriyor. Keçiler, adaya piknik için çıkanların yiyeceklerine bile ortak oluyor; tehlike sezdikleri an ise adanın üst kısmına doğru kaçıyor. Yat turuna çıkanlar, yiyecek yiyen keçilerin fotoğrafını çekiyor.

'BİZLERE DÜŞEN GÖREV, KORUMAK'

Kendi teknesiyle keçilere yiyecek getiren Rasık Şahin, "Bu dağ keçileri Demre'mizin, ülkemizin ve bu adanın doğal güzelliği. Bizlere düşen görev, onları korumak. Daha gelecek olan nesillerin bu güzelliği yaşamalarını sağlamak" dedi.

Yat kaptanı İlhan Karay da "Finike'de yat kaptanıyım. Her gün Kekova'ya tur düzenliyorum. Görmüş olduğunuz bu güzelliklere her gün yiyecek, içecek, süt getiriyorum. Misafirlerime de bunları gösterip, tertemiz bırakıp, ayrılıyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aşırlı AdasıDağ Keçisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden ailede genetik bir bulguya rastlanmadı
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden ailede genetik bir bulguya rastlanmadı
Ağrı Dağı'na zirve yapan İngilizler, Kraliçe Elizabeth’i andı
Ağrı Dağı'na zirve yapan İngilizler, Kraliçe Elizabeth’i andı
Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı
Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans