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Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu

Avrupa’nın en güzel 30 kasabasının yer aldığı liste belli olurken, Türkiye’den de Bursa’ya bağlı Gölyazı 10’uncu sırada listede yer alarak en güzel kasabalar arasına girdiği belirtildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Eylül 2020 Cuma 12:44
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Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, kasabalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl köy ve kasabalarla ile alakalı basına 69 bin 318 haber yansıdığı tespit edildi. Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı olan ve mahalle olarak geçen Gölyazı hakkında çıkan haber sayısı ise bu yıl 538 adet olduğu kaydedildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise Gölyazı’da yapılan yeniliklerin ve çalışmaların ön planda olduğu görüldü.

Ajans Press’in, Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’nın en güzel 30 kasabasının yer aldığı liste belli oldu. Türkiye’den Bursa’ya bağlı Gölyazı da listede 10’uncu sırada yer alarak en güzel kasabalar arasına girdiği kaydedildi. Listenin ilk 5’inde yer alan diğer yerleşim yerleri ise Kilkenny (İrlanda) , Berat (Arnavutluk) ,Civita Di Bagnoregio (İtalya) , Procida (İtalya) ,Conwy (Galler) olarak açıklandı. Listede Polonya, Fransa, Almanya ve Norveç gibi birçok farklı ülkeden kasabaların yer aldığı kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupanın En Güzel Kasabaları Belli OlduGölyazıTürkiye
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