Ayça Ayşin Turan ve Ahsen Eroğlu'dan, Cerebral Palsy’li çocuklar için anlamlı kampanya 

DİNÇER KARACALAR

Ünlü oyuncular, doğum günlerini anlamlı bir kampanya ile kutluyor. İki ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu ve Ayça Ayşin Turan, doğum günlerini Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’na bağışladı.

Doğum günü 27 Ekim olan Ahsen Eroğlu ve yaş günü 25 Ekim olan Ayça Ayşin Turan, sevenlerinden hediye yerine Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış istedi.

Oyuncular “Bu yıl sizlerin de destekleriniz ile doğum günümüzü Cerebral Palsy’li çocuklar ile paylaşıyoruz. Cerebral Palsy’li en sık rastlanan fiziksel engellilik türüdür, engellileri kaldırmak bizlerin elinde. Gelin bu yıl hayat boyu aldıkları özel eğitim ve rehabilitasyonlarına destek olalım.” çağrısı yaptılar.