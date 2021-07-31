Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 39
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1392.91
ALTIN
492.32
DOLAR
8.4396
STERLİN
11.7707
EURO
10.0747
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası...
Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacak
Ege Üniversitesi 96 öğretim...
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı...
Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak
Konya Çeltik'te 76 adet...
Flaş Haber
Mete Gazoz, finale yükseldi
Kapat

Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi

Aydınlar Belediyesi kapalı futbol sahası yaptıracak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:49
0 Okunma
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Bitlis ili Aydınlar Belediye Başkanlığı, kapalı futbol sahası yapımı için ihale düzenleyecek. 

Futbol sahası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.  

İhale 12 Ağustos 2021 tarihinde Aydınlar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Toplantı Odasında gerçekleştirilecek.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu
Yangında yaralanan hayvanlara tedavi
Yangında yaralanan hayvanlara tedavi
E-ticarette böcek ilacı talebi arttı
E-ticarette böcek ilacı talebi arttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans