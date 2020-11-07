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Belgeseli yayınlandıktan 3 hafta sonra koronavirüsten yaşamını yitirdi

Amasya'da hayatını konu alan belgesel yayınlandıktan 3 hafta sonra koronavirüse yakalanan müzisyen Muammer Palamut (68), yaşamını yitirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2020 Cumartesi 17:45
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Belgeseli yayınlandıktan 3 hafta sonra koronavirüsten yaşamını yitirdi

Amasyamüzisyen Muammer Palamut'un hayatı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından belgesel haline getirildi. Palamut, renkli üslubuyla kendisini anlattığı 'Bir Amasya Hatıratı' adlı belgeseli yayınlandıktan 3 hafta sonra koronavirüse yakalandı. Tedaviye alınan evli ve 4 çocuk babası müzisyen, dün hayatını kaybetti. Daha önce Amasya Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü görevinde de bulunan Palamut, Memi Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AMASYA'DA 3 HAFTA ONCE BEGESELI CEKILEN USTA MUZISYEN MUAMMER PALAMUT (FOTOGRAFTA) YAKALANDIGI KORONAVIRUSE YENIK DUSEREK, 68 YASINDA HAYATA VEDA ETTI. FOTO: AMASYA-DHA

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Muammer Palamut'un ölümünün ardından "Belediye konservatuarımızın eski müdürlerinden Muammer Palamut' u kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine, kıymetli ailesine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum" mesajı yayınladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muammer PalamutAmasyaVefatMüzisyen
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