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Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği kuruldu

15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:56
Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği kuruldu

Haber: Gizem YILDIZ

Hayvansever Tayfun Şahin, Tekin Şahin, Berrin Kurtulmuş, Elif Kurtulmuş, Sercan Şahin Kurtulmuş, Nihal Tunçer, Nurgün Tanrınıan, Hasan Erge, Gülriz Erge, Büşra Civan, Cemresu Sever, Osman Şahin, Salih Kurtulmuş, Özlem Sezgin Kılıççı, Hilal Tüfek, Funda Civan öncülüğünde kurulan derneğin başkanı Yazar Tayfun Şahin, Başkan Yardımcısı ve Vekili ise Tekin Şahin oldu.

Hayvanseverler öncülüğünde kurulan Bir Umut Hayvan Koruma Derneği'nin başkanı Yazar Tayfun Şahin seçildi.

Başkan Tayfun Şahin; en öncelikli amaçlarının zor durumdaki hayvanlara yardım eli uzatmak olduğunu söyledi.Tayfun Şahin; "İnancımız bize tüm canlılara yardım etmeyi emreder. Bizler tek bir ilkede buluştuk. Hayvanların gerçek dünyasını insanlara anlatmak, onları korumak için elinden geleni yapmak. Ne yazık ki mevcut bazı dernekler hayvanseverlik adı altında masum canları siyasete alet ediyor. Bir Umut'un kapısından ise sadece hayvan sevgisi içeri girebilir. Sokak hayvanlarına fayda sağlayacak birçok projeye imza atmak önceliklerimiz arasında. Onların hayatına dokunmak duygusunun bizlere bahşedilmesi büyük bir lütuf" ifadelerini kullandı.

"BİR UMUT DERNEĞİ ÇATISI ALTINDA GÜZEL OLAN HER ŞEYİN YAPILACAĞINA İNANIYORUM"

BİR UMUT DERNEĞİ'NİN kurulmasına öncülük eden hayvansever Tekin Şahin ise bireysel olarak uzun zamandır sokak hayvanları için çalışmalar yaptığını belirterek; "Ağır hasta olan canları bugüne kadar tedavi ettirerek hayata tutunmaları için gereken tüm imkanları seferber ederken tek bir amacım vardı o da onların tekrar hayata tutunabilmesiydi. Onlar iyi olduğunda dünya daha güzel bir yer oluyor. Bundan sonra BİR UMUT var. Bu çatı altında sokak hayvanları ile ilgili güzel olan her şeyin yapılacağına inanıyorum." dedi.

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Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği Kuruldu
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