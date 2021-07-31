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Bodrum'da makilik yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda yangın çıkarken, alevlere karadan müdahale başladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:06
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Bodrum'da makilik yangını

(Muğla), (DHA)

Bodrum'un Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda, 2 noktadan saat 12.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Polis lojmanlarına 100 metre uzaklıktaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, İçmeler mevkisine doğru ilerlemeye başladı. Ekipler, yangına 6 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile müdahaleye başladı. Bodrum'daki beton firmalarına ait beton mikserleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Dumanlar, başta Kumbahçe Plajı olmak üzere ilçenin birçok noktasından görülüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis de şüphelilere yönelik bölgede çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumMakilik YangınıYeni Çağrı
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