Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.191,57
ALTIN
1.254,71
DOLAR
19,33
STERLİN
24,08
EURO
21,21
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Bulutlara komşu Hıdırnebi Yaylası'nda baharda yeşilin her tonunu görmek mümkün

Trabzon'a en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, sis altındaki görüntüsüyle dikkati çekiyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:51
0 Okunma
Bulutlara komşu Hıdırnebi Yaylası'nda baharda yeşilin her tonunu görmek mümkün

TRABZON AA- İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, her mevsim doğal güzellikleriyle doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunun hakim olmaya başladığı yayla, bugünlerde dağlar arasından süzülen sisle misafirlerini karşılıyor.

Dört mevsimi aynı anda yaşama fırsatı sunan yayla, şehir merkezine yakınlığı dolayısıyla her dönem turistlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Zirvedeki manzarasıyla adeta "bulutlara komşu" hissi veren Hıdırnebi, yaz sezonunda ziyaretçilerine konaklamanın yanı sıra foto safari, doğa yürüyüşü ve zipline gibi alternatifler sunuyor.

Baharın gelişiyle geçimini hayvancılıktan sağlayan besicilerin günün büyük bölümünü otlaklarda koyun ve kuzularını otlatarak geçirdiği yaylada, ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler de seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muş'ta otizmli öğrenci, öğrendiği telefon numaralarını ve araç plakalarını unutmuyor
Muş'ta otizmli öğrenci, öğrendiği telefon numaralarını ve araç plakalarını unutmuyor
AFAD gönüllüsü emekli doktor depremzede anne adaylarının "beyaz meleği" oldu
AFAD gönüllüsü emekli doktor depremzede anne adaylarının "beyaz meleği" oldu
Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor
Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans