Bulutlara komşu Hıdırnebi Yaylası'nda baharda yeşilin her tonunu görmek mümkün

TRABZON AA- İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, her mevsim doğal güzellikleriyle doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunun hakim olmaya başladığı yayla, bugünlerde dağlar arasından süzülen sisle misafirlerini karşılıyor.

Dört mevsimi aynı anda yaşama fırsatı sunan yayla, şehir merkezine yakınlığı dolayısıyla her dönem turistlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Zirvedeki manzarasıyla adeta "bulutlara komşu" hissi veren Hıdırnebi, yaz sezonunda ziyaretçilerine konaklamanın yanı sıra foto safari, doğa yürüyüşü ve zipline gibi alternatifler sunuyor.

Baharın gelişiyle geçimini hayvancılıktan sağlayan besicilerin günün büyük bölümünü otlaklarda koyun ve kuzularını otlatarak geçirdiği yaylada, ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler de seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor.