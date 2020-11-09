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Bursa’da kivi hasadı başladı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde kivi hasadına başlandı. Hasadın aralık ayına kadar sürmesi beklenirken, üreticiler kivinin kilosu 5 ile 7 liradan alıcı bulmasından memnun. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Kasım 2020 Pazartesi 09:43
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Bursa’da kivi hasadı başladı

Kivi üretimiyle son zamanlarda öne çıkan Orhangazi bölgesinde, kivinin 2020 yılı hasat dönemi başladı. İlçede bulunan ovalarda kivi ekimi yapan üreticiler, geçtiğimiz yıl 6 bin ton kivi elde ederken, bu yıl söz konusu rakamın 7 bin tonu geçmesi ön görülüyor.

İznik Gölü’nün güney yakasındaki kivi bahçelerinde üretim miktarının yüksek olduğu, gölün kuzey yakasında kalan kivi bahçelerinde ise dolu hasarından dolayı rekoltenin düşük olacağı bildirildi. İlçede 2 bin 700 dekarlık alanda kivi üretimi gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıla oranla rekoltenin yüksek olmasının sevindirici olduğunu söyleyen üreticilerden Haydar Gümüş, “Geçen yıla oranla dönüm başına 1 ile 1,5 ton arasında daha fazla ürün alıyoruz” dedi. Kivi fiyatlarından da memnun olduklarını kaydeden Gümüş, “Bu yıl kilosu 5 ile 7 lira arasında değişen fiyatlarla malın kalitesine göre fiyatlar mevcut. Bu da bizim için sevindirici. Üretim maliyetleri, özellikle gübre ve ilaç fiyatlarının artmasına rağmen bu yıl ki fiyatlardan üretici olarak memnunuz. Topladığımız kiviler aracı firmalar vasıtasıyla hem yurt içi pazarına, hem de ihracata gidecek” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKiviHasat
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