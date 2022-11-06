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Büyük resimde görülen en büyük pay borsa İstanbul’da engelli şirketlerinin olması

Biz engelliler ile  toplumuzun doğru iletişim kurulma köprüsü görevini üstlendiginiz için sizi ayrıca kutluyorum ve doğru tanışmamıza koyacağınız katkı için de teşekkür ediyorum. 

06 Kasım 2022 Pazar 18:36
Büyük resimde görülen en büyük pay borsa İstanbul’da engelli şirketlerinin olması

ASLI M SARI

Her zaman yanımızda olan, basınımızın güzide temsilcileri:
Biz engelliler ile  toplumuzun doğru iletişim kurulma köprüsü görevini üstlendiginiz için sizi ayrıca kutluyorum ve doğru tanışmamıza koyacağınız katkı için de teşekkür ediyorum. 
Kamuoyunun zihninde oluşan engelli imajının daha büyük resme dönüşmesini birlikte tesis edeceğiz. 


Tam bu noktada oluşan ihtiyaç üzere:
Girişimci, engelli, iş, insanları, derneği kurulmuştur.
Yeni nesil dernekçilik anlayışı ve proje temelli çalışmalar insan odaklı hizmetler silsilesinde ayrıştığımız öznel noktalarımızdır.

Ülkemizde kendi işini yapan engelli sayısı yok denecek kadar azdır. 
Büyük resimde görülen en büyük pay borsa İstanbul’da engelli şirketlerinin olması. 


Dünyada en kıymetli sermaye beşeri sermaye olmasına karşın ülkemizde engellilerin üretim de payları minimum dur derneğimiz bu noktada engellilerin üretime katılım payını en az %75 hedeflemektedir. 
Bir bütün olarak engelli ve engelli olmayanları birlikte başarmaya konsolide edecek yapı derneğimiz organlarınca tesis edilmiştir. Biz iş birliği yaptığımız kurumlarımızla birlikte çalışmalarımızın tamamı proje temelinde insan odaklı faydaya dönüşecek çalışmalar olacaktır. 
Bugün burada: 


Ev sahibi olan İzmir Mardinliler federasyonu yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyoruz. 

Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Dr.Davut Dinçel e bilgilendirmelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 
Yaptığımız işin anlam bulması için ailenizle birlikte davetimize uyarak burada bulunan siz misafirlerimize de ayrıca teşekkürü bir borç biliyoruz. 
Biz girişimci, engelli, iş, insanları, derneği olarak daha çok projemiz olduğunu sunar yeni projelerimiz de birlikte olmayı dileriz.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
EngellilerGirişimciBorsa IstanbulASLI M. SARIYeni Çağrı
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