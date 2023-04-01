Büyüklere moral çocuklara neşe olsun diye iftar çadırı bayrak ve balonlarla süsleniyor

Kahramanmaraş

Saçaklızade Vakfı, Dulkadiroğulları ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kurduğu çadırlarda her gün 400 kişiye iftar veriyor. İftar öncesi çadırlar Türk bayrakları ile beyaz ve kırmızı balonlarla süsleniyor. İftar sonrası bayrak ve balonlar çocuklara hediye ediliyor.

Vakfın kurucusu ve başkanı Ali Demirdöven, AA muhabirine, 25 yıldır ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Depremden sonra sorumluluklarının daha da arttığına işaret eden Demirdöven, "Hayatımızın sonuna kadar ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Manevi bir güç oluyor, buna da ihtiyacımız vardı." dedi.

Bayrağın güç verdiğini vurgulayan Demirdöven, "Önce Kovid-19, sonra deprem olunca zor günler geçiriyoruz. Bu zor günlerde bir araya geliyoruz. Şu zor günlerde Türk bayrağını gördüğümüzde bize moral oluyor, destek oluyor. O yüzden çadırlarımızı Türk bayrağı ile süslüyoruz. Bu bayrak için ecdadımız canını feda etmiş. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün sembolü, hiç ihmal etmeyeceğiz." diye konuştu.

Çocuklar için de çadırı kırmızı beyaz balonlarla süslediklerini anlatan Demirdöven, şunları kaydetti:

"Masalarımızda da kırmızı beyaz balonlar var. Çocuklarımız iftara geldiğinde balonları görünce mutlu oluyor, seviniyorlar. Çocuklarımızı sevindirmemiz lazım. Onların sevinmesi, aileler için de moral oluyor. O nedenle balon ve bayraklarla süslemeye devam edeceğiz. Balonları daha sonra çocuklara hediye ediyoruz. Bisikletlerine takıyorlar, ellerine alıyorlar, çok seviniyorlar."

7 yaşındaki Rabia Zeynep Gürdal ise iftardan sonra balonlarla oynadıklarını belirterek, "Güzel oluyor. Balon aldığım için hep iftara buraya gelmek istiyorum." ifadesini kullandı.