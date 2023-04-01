Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

Büyüklere moral çocuklara neşe olsun diye iftar çadırı bayrak ve balonlarla süsleniyor

Saçaklızade Vakfı tarafından 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan iftar çadırları, büyüklere moral, çocuklara neşe olsun diye Türk bayrakları ve balonlarla süsleniyor.

01 Nisan 2023 Cumartesi 19:20
0 Okunma
Büyüklere moral çocuklara neşe olsun diye iftar çadırı bayrak ve balonlarla süsleniyor
Kahramanmaraş

Saçaklızade Vakfı, Dulkadiroğulları ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kurduğu çadırlarda her gün 400 kişiye iftar veriyor. İftar öncesi çadırlar Türk bayrakları ile beyaz ve kırmızı balonlarla süsleniyor. İftar sonrası bayrak ve balonlar çocuklara hediye ediliyor.

Vakfın kurucusu ve başkanı Ali Demirdöven, AA muhabirine, 25 yıldır ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Depremden sonra sorumluluklarının daha da arttığına işaret eden Demirdöven, "Hayatımızın sonuna kadar ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Manevi bir güç oluyor, buna da ihtiyacımız vardı." dedi.

Bayrağın güç verdiğini vurgulayan Demirdöven, "Önce Kovid-19, sonra deprem olunca zor günler geçiriyoruz. Bu zor günlerde bir araya geliyoruz. Şu zor günlerde Türk bayrağını gördüğümüzde bize moral oluyor, destek oluyor. O yüzden çadırlarımızı Türk bayrağı ile süslüyoruz. Bu bayrak için ecdadımız canını feda etmiş. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün sembolü, hiç ihmal etmeyeceğiz." diye konuştu.

Çocuklar için de çadırı kırmızı beyaz balonlarla süslediklerini anlatan Demirdöven, şunları kaydetti:

"Masalarımızda da kırmızı beyaz balonlar var. Çocuklarımız iftara geldiğinde balonları görünce mutlu oluyor, seviniyorlar. Çocuklarımızı sevindirmemiz lazım. Onların sevinmesi, aileler için de moral oluyor. O nedenle balon ve bayraklarla süslemeye devam edeceğiz. Balonları daha sonra çocuklara hediye ediyoruz. Bisikletlerine takıyorlar, ellerine alıyorlar, çok seviniyorlar."

7 yaşındaki Rabia Zeynep Gürdal ise iftardan sonra balonlarla oynadıklarını belirterek, "Güzel oluyor. Balon aldığım için hep iftara buraya gelmek istiyorum." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇocuklariçiniftarçadırısüsleniyorRabiaZeynepGürdal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kameriyeler depremzede ailelere yaşam alanı oldu
Kameriyeler depremzede ailelere yaşam alanı oldu
Depremzede Meral öğretmen aynı kaderi paylaştığı çocuklara umut oluyor
Depremzede Meral öğretmen aynı kaderi paylaştığı çocuklara umut oluyor
Yardıma gittiği deprem bölgesinde 29 yıl sonra asker arkadaşını buldu
Yardıma gittiği deprem bölgesinde 29 yıl sonra asker arkadaşını buldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans