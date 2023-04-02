Çadır kentin "Mehmet abisi" depremzedelerin yardımına koşuyor

HATAY AA- "Asrın felaketi"ne Antakya ilçesindeki evinde yakalanan Kadınoğlu, depremler sonrasında ailesini güvene almasının ardından çadır kentteki depremzedelerin yardımına koştu.

Depremde çok sayıda yakınını ve komşusunu kaybeden Kadınoğlu, kendisine tahsis edilen çadırı küçük bir iş yerine çevirerek, aynı kaderi paylaştığı afetzedelere teknik işlerde ve elektrikle ilgili sorunlarında ücretsiz yardımcı oluyor.

Kadınoğlu, rezistansı bozulan elektrikli sobalar ile çadır kentte bulunan çamaşırhanedeki arızalanan makinelerin tamirini yapıyor.

"Buranın jokeri oldum"

Mehmet Kadınoğlu (56), AA muhabirine, 6 Şubat'ta depremin ardından ailesiyle evden çıktığını, enkazda kalan bazı komşularını kurtardıklarını söyledi.

Depremin ardından ailesini güvene almak için Antalya'ya gönderdiğini belirten Kadınoğlu, kendisinin ise afetzedelere yardımcı olabilmek için memleketinde kaldığını dile getirdi.

Kadınoğlu, 29 yıllık evlilik hayatında evine hiç tamirci çağırmadığını, bu konuda ihtiyaç duyulan her işini kendi yaptığını ifade etti.

Depremin ardından da çadır kentte kalanlara elinden gelen her konuda destekte bulunabilmek için yetkilerle görüştüğünü anlatan Kadınoğlu, kendisine tahsis edilen çadırda afetzedeler için çalıştığını belirtti.

Depremzedeleri ailesi gibi gördüğünü, onlara yardım ettikçe kayıplarını ve acısını unuttuğunu dile getiren Kadınoğlu, şöyle devam etti:

"Burada kısa sürede tüm depremzedelere kendimi gösterdim. Buranın jokeri oldum, Mehmet abisi oldum. Buranın terzisi, elektrikçisi oldum, yani kısacası buranın gerçekten abisi oldum. İnsanların işini gördükten sonra bana söyledikleri cümle inanın alacağım trilyonlardan çok daha değerliydi çünkü 'Allah razı olsun, Allah evladını bağışlasın' demeleri insanın alacağı paradan çok daha önemlidir."

"Önce terzi, ardından elektrikçi oldum"

Kadınoğlu, iki gün öncesine kadar kaldığı kırsal mahalleden çadır kente her gün geliş gidiş yaptığını ancak ulaşımda yaşadığı sıkıntı nedeniyle iş yeri olarak kullandığı alanda konaklamaya başladığını belirtti.

İnsanlara yardım etmekten vazgeçmeyeceğini vurgulayan Kadınoğlu, şunları söyledi:

"Bir Hataylı olarak buradaki bütün insanlara gerçekten yardım ettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Burada ilk işim çadır fermuarlarını düzeltmek oldu. Önce terzi oldum. Ardından çadırlarımıza elektrik verildi, lambalarımızın takılması, sigortalarımızın değişmesi, elektrikçi oldum. Derken bazı depremzede kardeşlerimizin kullandıkları sobaların rezistansı patlıyor, bozuluyor. Sağdan soldan topladığım malzemelerle, parçalarla onların tamirlerini yapıyorum."