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Canan Kaya Kimdir? 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:31
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Canan Kaya Kimdir? 

ASLAN SAYIM

İSTANBUL

Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra, 20 yıl boyunca Audi, Toyota, Honda gibi global firmalarda satış ve pazarlama bölümünde uzman ve yönetici olarak çalıştım. Bu global firmalarda çalışma hayatı bana çok yönlü düşünmeyi ve sorun çözebilme yeteceği kazandırdı. Bu fırsatla Avrupanın birçok ülkesinde seminerlere ve eğitimlere katılma fırsatı ile oradaki yerel halkı ve yaşamı tanımış oldum.

2009 yılında eğitim amacıyla Londra ya gittim. Londra da, yaşamış olduğum süre içinde aplastikanemi teşhisiyle sağlık problemleri yaşadım. İlk hastaneye gittiğimde yeterli dil bilmediğim için kendimi çok yalnız hissettim. Bir çok teknik konu vardı ve ben hakim olamadığım için kendimi ifade edemiyor doktorları anlayamıyordum. İngiltere de yaşayan arkadaşlarımın yardımıyla bu süreci doğru bir şekilde sürdürdüm.

Yalnız olmanın, sistemini bilmediğim bir ülkede sağlığımla ilgili endişelerimi korkularımı hiç kimseye anlatamamış olmak benim için çok zor olmuştu.

Türkiye ye döndüğümde Truva yurtdışı eğitim ve danışmanlık firmasında çalışmaya başladım. Dil ve meslek eğitimi isteyen öğrencilerin eğitim tercihlerini belirleyerek İngiltere, İspanya, İrlanda, Amerika da eğitim süreçlerini ve gelişimlerini takip ettim. Dünyanın çeşitli ülkelerine 1000’e yakın öğrenci gönderdim. Yıllar boyunca edindiğim tecrübe ve kurduğum dostluklar ile yurtdışındaki dostlarım sağlık sorunları için bana Türkiye de doktor ve hastane soruyor ve kendilerine yardımcı olmamı istiyorlardı.

İngiltere de yaşadığım sağlık sorunları sürecinde hissettiklerim nedeniyle insanların kendini başka bir ülkede yalnız hissedeceğini, doğru tedavinin ve sürecin doğru yönetildiğinden emin olmak istediklerini biliyordum. İşte bu yaşadıklarım sonucunda sağlık sorunu olan insanlara daha profesyonel yardımcı olmak için sağlık danışmanlığı yapmaya karar verdim.

Bu konuda uzun yıllar tanıdığım kendi sağlık sorunlarım için her zaman kendisine danıştığım sağlık sektöründe 30 yıllık tecrübesi olan Tayfun Enç ile fikirlerimizi ve hedeflerimizi birleştirerek Estebox İstanbul’u kurduk.

Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra, 20 yıl boyunca Audi, Toyota, Honda gibi global firmalarda satış ve pazarlama bölümünde uzman ve yönetici olarak çalıştım.

Bu global firmalarda çalışma hayatı bana çok yönlü düşünmeyi ve sorun çözebilme yeteceği kazandırdı. Bu fırsatla Avrupanın birçok ülkesinde seminerlere ve eğitimlere katılma fırsatı ile oradaki yerel halkı ve yaşamı tanımış oldum.

2009 yılında eğitim amacıyla Londra ya gittim. Londra da, yaşamış olduğum süre içinde aplastikanemi teşhisiyle sağlık problemleri yaşadım. İlk hastaneye gittiğimde yeterli dil bilmediğim için kendimi çok yalnız hissettim. Bir çok teknik konu vardı ve ben hakim olamadığım için kendimi ifade edemiyor doktorları anlayamıyordum. İngiltere de yaşayan arkadaşlarımın yardımıyla bu süreci doğru bir şekilde sürdürdüm.

Yalnız olmanın, sistemini bilmediğim bir ülkede sağlığımla ilgili endişelerimi korkularımı hiç kimseye anlatamamış olmak benim için çok zor olmuştu.

Türkiye ye döndüğümde Truva yurtdışı eğitim ve danışmanlık firmasında çalışmaya başladım. Dil ve meslek eğitimi isteyen öğrencilerin eğitim tercihlerini belirleyerek İngiltere, İspanya, İrlanda, Amerika da eğitim süreçlerini ve gelişimlerini takip ettim. Dünyanın çeşitli ülkelerine 1000’e yakın öğrenci gönderdim. Yıllar boyunca edindiğim tecrübe ve kurduğum dostluklar ile yurtdışındaki dostlarım sağlık sorunları için bana Türkiye de doktor ve hastane soruyor ve kendilerine yardımcı olmamı istiyorlardı.

İngiltere de yaşadığım sağlık sorunları sürecinde hissettiklerim nedeniyle insanların kendini başka bir ülkede yalnız hissedeceğini, doğru tedavinin ve sürecin doğru yönetildiğinden emin olmak istediklerini biliyordum. İşte bu yaşadıklarım sonucunda sağlık sorunu olan insanlara daha profesyonel yardımcı olmak için sağlık danışmanlığı yapmaya karar verdim.

Bu konuda uzun yıllar tanıdığım kendi sağlık sorunlarım için her zaman kendisine danıştığım sağlık sektöründe 30 yıllık tecrübesi olan Tayfun Enç ile fikirlerimizi ve hedeflerimizi birleştirerek Estebox İstanbul’u kurduk.

Sağlık ve estetik ihtiyaçlarınız için Estebox İstanbul a danıştığınız andan itibaren kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz tüm ihtiyaçlarınız için beklentinizi karşılayacak tecrübeli doktorları ve sağlık profesyonelleri ile sağlık ve estetik ihtiyacınıza en iyi çözümü sunacağız. 

Sağlık ve estetik ihtiyaçlarınız için Estebox İstanbul a danıştığınız andan itibaren kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz tüm ihtiyaçlarınız için beklentinizi karşılayacak tecrübeli doktorları ve sağlık profesyonelleri ile sağlık ve estetik ihtiyacınıza en iyi çözümü sunacağız.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Aslan SayımCanan KayaYeni Çağrı
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