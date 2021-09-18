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Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Eylül 2021 Cumartesi 12:53
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Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çıralı - Yanartaş mola noktası ve tur güzergahı kapı girişi ve büfe işletmeciliğini kapsayan ihalede Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projesinde yer alan yapı ve tesisler ile alan düzenlemeleri (peyzaj) yapıldıktan sonra işletilme hakkı verilecektir. 

İhale, 28 Eylül 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün 3. katında yer alan Feridun Kaya Toplantı Salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
ÇıralıYanartaşIşletmeKiraBeydağları Sahil Milli ParkıAntalyaYeni Çağrı
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