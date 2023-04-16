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Darıca'nın en yaşlı sakini kaplumbağa "Tuki" 103 yaşına girdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin en yaşlı sakini kaplumbağa Tuki'nin 103. yaş günü kutlandı.

16 Nisan 2023 Pazar 00:12
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Darıca'nın en yaşlı sakini kaplumbağa "Tuki" 103 yaşına girdi
Kocaeli

"Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası" olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan dev Aldabra kaplumbağası Tuki için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Tuki'ye meyve ve sebzelerden oluşan doğum günü hediyesini verildi.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde görevli Eğitim ve Pazarlama Müdürü Tuğçe Özgü, gazetecilere, 103 yaşına giren Tuki'ye onun sevdiği sebze ve meyvelerden sürpriz hazırladıklarını söyledi.

Tuki'nin nesli tükenme tehlikesinde olan bir canlı olduğunu ifade eden Özgü, “Bugün dev kaplumbağamız Tuki’nin doğum günüydü. Parkımıza gelen ziyaretçilerimiz ve bakıcı ekibimizle beraber Tuki’nin doğum gününü kutladık. Kutlama esnasında ziyaretçilerimize Tuki hakkında bilgi verdik. Daha sonra bakıcılarımızın hazırladığı özel doğum günü pastasını Tuki’ye verdik'' dedi.

Tuki'nin doğum günü sürprizine hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerde yoğun ilgi gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KaplumbağaTukiDoğumgünüDarıcaHayvanatBahçesi
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