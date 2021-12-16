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DeFacto’nun rengarenk yılbaşı kazakları ile yeni yıla renkli bir giriş yapın!

Kaliteli ve özgün çizgisiyle moda sektörünün öncüleri arasında yer alan DeFacto’nun yeni yıl ruhunu yansıtmak için tasarladığı neşeli yılbaşı kazakları ile yeni yıla pozitif bir giriş yapın!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Aralık 2021 Perşembe 12:45
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DeFacto’nun rengarenk yılbaşı kazakları ile yeni yıla renkli bir giriş yapın!

DİNÇER KARACALAR

Soğuk bir kış gecesinde yılbaşının gelişini karşılarken, DeFacto’nun gecenin temasına uygun olarak hazırladığı kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz tonlardaki yılbaşı kazakları içinizi ısıtacak. DeFacto’nun yılbaşı kazakları ile ortamın en neşeli ve keyiflisi olmaya hazır olun! Kadın ve erkekler için çok sayıda rengarenk alternatife sahip kazaklar yeni yıla iyi bir başlangıç yapmanız için eşlikçiniz olacak.

DeFacto’nun Yılbaşı kazakları ürünleri tüm DeFacto mağazalarında ve online alışveriş imkanıyla defacto.com’da.

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DeFactonun Rengarenk Yılbaşı Kazakları Ile Yeni Yıla Renkli Bir Giriş Yapın
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