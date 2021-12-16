DeFacto’nun rengarenk yılbaşı kazakları ile yeni yıla renkli bir giriş yapın!

DİNÇER KARACALAR

Soğuk bir kış gecesinde yılbaşının gelişini karşılarken, DeFacto’nun gecenin temasına uygun olarak hazırladığı kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz tonlardaki yılbaşı kazakları içinizi ısıtacak. DeFacto’nun yılbaşı kazakları ile ortamın en neşeli ve keyiflisi olmaya hazır olun! Kadın ve erkekler için çok sayıda rengarenk alternatife sahip kazaklar yeni yıla iyi bir başlangıç yapmanız için eşlikçiniz olacak.

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