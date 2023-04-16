Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Depremde kolunu ve bacağını kaybeden Ömer'in "protez" hayali gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya programında görüştüğü 17 yaşındaki Ömer Gürbüz'e, protez kol ve bacak takılacak.

16 Nisan 2023 Pazar 17:36
0 Okunma
Depremde kolunu ve bacağını kaybeden Ömer'in "protez" hayali gerçekleşecek
Malatya

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde kol ve bacağını kaybeden Malatyalı depremzede Ömer Gürbüz, proteze kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da büyük yıkıma neden oldu.

Bostanbaşı Mahallesi Bulut Sitesi'nde yaşayan Gürbüz ailesi de depremde kayıplar yaşadı. Depremde babası Alper ile kardeşleri Ahmet Yasin, Arda ve Kadir Gürbüz'ü kaybeden 17 yaşındaki Ömer Gürbüz, kentte üç gün önce afetzedelerle iftar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile görüştü.

Gürbüz'ün protez kol ve bacak talebi üzerine Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a, durumla ilgilenmesi talimatını verdi.

Teknopark Konteyner Kent'te annesi Hatun Gürbüz ile kalan Ömer Gürbüz'ü ziyaret eden Çalık, anne oğul ile görüşerek taleplerini İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlara iletti.

Akülü araç ve tablet hediye edilen Gürbüz, tedavisinin tamamlanmasının ardından protez sağ kol ve sol bacağa kavuşacak.

Ömer Gürbüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Hep bizlerin yanında olacağını söyledi. Benimle çok ilgilendi, Öznur Çalık ablama talimat verdi." dedi.

Hatun Gürbüz ise depremde eşi ve 3 çocuğunu kaybettiğini dile getirerek, "Allah'a hamdolsun ki Ömer'im yaşıyor, Allah Ömer'i bana bağışladı. İlk günden beri devlet yanımızda, Cumhurbaşkanı'mız yanımızda oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, Emine Erdoğan ablamızdan da Allah razı olsun Ömer'imle ilgilendiler." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖmerGürbüzProtezkolvebacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
Adıyaman'da çadır kentte kalan 7 yaşındaki Yusuf, askerlerin yanından ayrılmıyor
Adıyaman'da çadır kentte kalan 7 yaşındaki Yusuf, askerlerin yanından ayrılmıyor
İHH, deprem bölgelerinde 1 milyonu aşkın kişiye iftarlık ve sahurluk ikram etti
İHH, deprem bölgelerinde 1 milyonu aşkın kişiye iftarlık ve sahurluk ikram etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans