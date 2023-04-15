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Depremzede berber çadırda ekmek mücadelesi veriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 14 yıldır berberlik yapan Miraç Bayat, ağır hasar alan dükkanından çıkardığı malzemelerle kent meydanında kurduğu çadırında müşterilerine hizmet veriyor.

15 Nisan 2023 Cumartesi 13:42
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Depremzede berber çadırda ekmek mücadelesi veriyor
Malatya

28 yaşındaki Miraç Bayat'ın Beşkonaklar Mahallesi'ndeki dükkanı depremlerde ağır hasar aldı. Dükkanında çıkarabildiği malzemelerle kent meydanındaki Emekliler Parkı'nda AFAD'tan temin ettiği çadırda müşterilerini tıraş eden Bayat, ekmek parası için mücadelesini sürdürüyor.

Bayat, Pazarcık merkezli ilk depremde dükkanının ağır, evinin ise orta hasar aldığını söyledi.

Depremden sonra birçok kişinin kenti terk ettiğini belirten Bayat, "Burada kalanlar da oldu. Zor günler geçirdik ama biz memleketimizi bırakmadık. Sahip çıkmaya çalışıyoruz, işimizin başındayız. Eşyaları dükkandan getirdim. Arkadaşlarımıza, vatandaşımıza hizmet vermek için elimizdeki imkanları değerlendirmeye çalıştık. Bu şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

Bayat, çadırda çalışmanın zor olduğunu anlatarak, konteynere taşınmak için başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

"Memleketinizi bırakmayın"

Deprem nedeniyle Malatya'dan göç etmek isteyenlere çağrıda bulunan Bayat, şöyle konuştu:

"Biz burada bir şekilde geçinmeye, müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz, vatandaşımızın yanındayız. Mecburiyetten gidenlere bir şey diyemem ama memleketinizi bırakmayın. Çadır, konteyner artık kendi imkanlarınızla bir şey yapabiliyorsanız memleketinize sahip çıkın."

Bayat, deprem psikolojisini hala atlatamadıklarına dikkati çekerek, "Çünkü hala enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İllaki atlatacağız, rabbime şükürler olsun, bu günümüze hamdolsun. Tüm ölen vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun. Kalanlara Allah sabır versin." ifadesini kullandı.

"Buna da şükretmek lazım"

Müşterilerinden Osman Özer de depremlerde evlerinin hasar gördüğünü ve akrabalarından ölenler olduğunu aktardı.

Çok büyük afet yaşadıklarını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"İki aydır depremle uğraşıyoruz. Hayat işte ne yapacaksın? Buna da şükretmek lazım. Böyle bir felaket yaşayacağımız aklımıza hiç gelmezdi. Hiç kimsenin de aklına gelmedi, zor bir süreçti. Depremin ilk zamanlarına göre hayat yine normal biraz. Millet artık memleketine dönüyor. Yani bugün ayrılsak da yarın mecbur yine memleketimize döneceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
DepremzedeberberMiraçBayat
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