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Depremzede öğrenciler için "Rauf Bey Gemisi"nde ilk ders zili çaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede öğrenciler "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"nde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanmak için ilk derslere girdi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:34
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Depremzede öğrenciler için "Rauf Bey Gemisi"nde ilk ders zili çaldı
Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda binanın yıkıldığı İskenderun ilçesine gönderilen "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"ne dün akşam saatlerinden itibaren öğrenci kabul edilmeye başlandı.

Gemiye ilk etapta 100 civarı öğrenci giriş yaparken, öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla özel olarak hazırlanan gemideki odalarına yerleşti.

Öğrenciler, ilk derslerine de girdi.

"Öğrencilerin kaydını düzenli almak adına 100'er öğrenci kabul ediyoruz"

Gemide görevli öğretmenlerden LGS Sorumlusu Cihangir Kaya, ilk başta 100 öğrenciyi gemiye aldıklarını, ders programlarını yaptıklarını söyledi.

Bugün de 100 öğrenciyi gemiyi kabul edeceklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Daha sonrasında cumaya kadar tüm öğrencilerimizi gemiye getireceğiz. Her şey hazır. Yeme içme kısmında akşam yemeği, sahur ve ara öğünler verildi. Bir eksiğimiz yok. Yatakhanelerimiz hazır. Öğrencilerimizin eğitim görecekleri ders kitapları, defterleri hepsi öğrenci sayısına göre hazırlandı. Sadece öğrencilerin kaydını düzenli almak adına 100'er öğrenci kabul ediyoruz. Onların rahatlığı, bizim de düzeni sağlamamız açısından bu şekilde yapmak istedik. Gemimiz şu anda tamamen eğitim öğretime hazır durumda."

Kaya, öğrencilerin gemiye ilk geldiklerinde biraz çekingen davrandığını ancak öğretmelerin de desteğiyle alışma sürecinin hızlı atlatıldığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
RaufBeyGemisiHatayİskenderunDepremzedeöğrenciler
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