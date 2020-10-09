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Doç. Dr. Ali Rıza Köşker: Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin

ÇUKUROVA Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan balon balığının Japonya'da tüketildiğini, ancak bu durumun Türkiye'de de tüketilebilir anlamına gelmeyeceği uyarısında bulunarak, "Onların denizlerinden çıkan balıkla bizim denizlerimizdeki balığın zehir düzeyi aynı değil. Ayrıca, orada bu balığı hazırlayan ustalar 2 yıllık eğitimin ardından bunu yapma yetkinliğine sahip oluyorlar. Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 09:45
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Doç. Dr. Ali Rıza Köşker: Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin

Doğal yaşam alanı Kızıldeniz olan balon balıkları Süveyş Kanalı’ndan geçerek geldikleri Akdeniz ve Ege'de sıklıkla görülmeye başladı. Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan balon balığı türleriyle ilgili araştırmalar yapan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, son dönemlerde özellikle Akdeniz'de sıklıkla görülen ve deniz popülasyonunu tehdit eden balon balığına karşı vatandaşları uyardı. Yakalanan balon balıkların kesinlikle tüketilmemesini aktaran Köşker, "Akdeniz Denizler Toksin Araştırma Grubu olarak ülkemizde yaygın olan 4 balon balığının türünü belirledik. Bu tür zehir ve toksin düzeyini araştırdık ve insan için ciddi zehir miktarı olduğunu saptadık. Önemli bir halk sağlığı sorunu ve kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor" dedi. 

Balon balığının bazı ülkelerde tüketildiğini söyleyen Köşker, "Balon balığının zehri dünyada bilenen en belirgin denizsel zehirdir ve panzehiri yoktur. Japonya'da bu balıklar yeniyor diye bir şehir efsanesi var. Onların denizlerinde çıkan balıkla bizim denizlerimizdeki balığın zehir düzeyi aynı değil. Ayrıca orada balığı hazırlayan ustalar 2 yıllık bir eğitimin ardından bunu yapma yetkinliğine sahip oluyor. Tekrar ediyorum bu balık bizim ülkemizdeki çıkan balıklardan farklı bir tür" diye konuştu.

DHA

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