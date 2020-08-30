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Doğa kendini yeniledi, yavru balık sayısı 2 kat arttı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle üreme dönemlerinde avlanılamayan balıkların yavruları, Akdeniz'i doldurdu. Su altında sürü halinde gezen yavruları görüntüleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Önceki yıllara göre yavru sayısında 2 kat artış var. Koronavirüs sürecinde doğa kendini yeniledi" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ağustos 2020 Pazar 08:31
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Doğa kendini yeniledi, yavru balık sayısı 2 kat arttı

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirlerle birlikte denizlerde avcılık yapmak bir süre yasaklandı. Avcılığın kısıtlandığı bu süre ise denizlerde yaşayan birçok balığın üreme dönemine denk geldi. Avlanılmayan anaçlar, binlerce yavrusunu Akdeniz'e bıraktı. Bu günlerde ise Akdeniz'de yavru balık bolluğu yaşanıyor. Bu balıklardan biri de halk arasında 'kuzu balığı' olarak bilinen akya balığı.

Geçen günlerde Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kıyılarında öğrencileriyle birlikte dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, kıyılarda sürü halinde gezen balıkları kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, yüzlerce akya balığının bir arada yüzdüğü anlar yer aldı. Prof. Dr. Gökoğlu, avlanılmayan anaçlar nedeniyle bu sene yavruların sayısının önceki yıllara göre 2 kat artığını belirtti.

'AVCILAR TUTAMAYINCA BOLCA YAVRULADILAR'

Akdeniz kıyılarında çok sayıda akya balığının görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Pandemi sürecinde hepimizin bildiği gibi bazı yasaklar vardı. Bu yasaklar kapsamında da balık avcılığı uzun bir süre yapılmadı. Yasakların olduğu nisan ve mayıs ayları kuzu balıklarının üreme dönemiydi. Anaçlar avcılar tarafından tutulmadığı için bu sene bolca yavrulayabildiler. Yavrular şu anda 200- 250 grama ulaştı. O süreçten bu zamana kadar da hem büyüdüler hem de sürü oluşturdular. Kıyılarımızda çok miktarda akya balığını görüyoruz" dedi. 

'YAVRULARIN SAYISI ARTTI'

Doğanın koronavirüs sürecinde kendini yenilediğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Geçmişte bu balıkların anaçlarının avcılığı üreme döneminde yapılıyordu ancak bu yıl yasaklara denk geldiği için çok miktarda kuzu balığı yavrusu görüyoruz. Çok güzel bir durum, bu süreçte de doğa kendi kendini yenilemeye başladı. Biz bu bölgede uzun senelerdir dalış yapıyoruz. Bölgeyi çok iyi gözlemliyoruz, iyi birer su altı gözlemcisiyiz. Geçmiş yıllara kıyasladığımızda yavrularda daha önceki yıllara göre iki kat artış var."

'AVCILAR YAVRULARIN BÜYÜMESİNE MÜSAADE ETSİNLER'

Bilinçsizce yapılan avlanmaya tepki gösteren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Her canlı yavrusunu güvenebildiği yerde yani yavrunun yaşayabileceği yere bırakır. Bu nedenle kıyıya çok sayıda balık yanaştı. Kuzu balıklarının yanı sıra birçok balık türünü sürü halinde görüyoruz. Bölgemizde balıkçılarımız yapay resif yapıp kendilerince bu yavruları yakalamaya başladılar. Bu bilinçsizce yapılan bir şey ve bu şekilde avlanmak çok yanlış. Yavruların biraz büyümesine müsaade etsinler" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DoğaBalıkYavru BalıkDenizKoronavirüsPandemi
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