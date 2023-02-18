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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

18 Şubat 2023 Cumartesi 12:09
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu

ERZURUM (AA)

Bölge genelinde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bazı camilerin bahçelerindeki şadırvanlar ile sokaklardaki çeşmelerin etrafı buzla kaplandı, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 25, Ardahan'da 22, Kars'ta 21, Erzurum'da 16, Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Cami şadırvanlarının buzla kaplandığı Erzurum'da, bina çatılarında uzun sarkıtlar oluştu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ekipleri, yol ve kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Ağrı'da kent merkezinde bulunan şehir mezarlığındaki su deposunun çatısında yaklaşık 4 metreyi bulan sarkıtlar oluştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise vatandaşlar araçlarını üstünü battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Öte yandan, kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 146, Palandöken 2'de 48 ve Sarıkamış'ta 62 santimetre ölçüldü.

AA

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