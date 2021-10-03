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'Dünya Yürüyüş Günü'nde' Diyarbakır'da yüzlerce kişi yürüdü

Diyarbakır'da, 'Dünya Yürüyüş Günü' nedeniyle yüzlerce kişi, Sur ilçesinde tarihi İçkale'den, Keçi Burcu'na kadar yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Ekim 2021 Pazar 15:40
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'Dünya Yürüyüş Günü'nde' Diyarbakır'da yüzlerce kişi yürüdü

DİYARBAKIR, (DHA)

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, pandemi etkisiyle obezite ve kronik hastalıklardaki artışa dikkat çekerek, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde fiziksel aktivite, sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanmaya dikkat çekmek amacıyla, Türk Kızılay olarak Türkiye'nin 20 ilindeki şubelerimizle yürüyüş yapıyoruz" dedi.

'Dünya Yürüyüş Günü' etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da Türk Kızılay öncülüğünde Yeşilay, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye İzcilik Federasyonu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından yüzlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de başlayan yürüyüş, Diyarbakır surları ve Hevsel Bahçeleri arasındaki Millet Bahçesi'nden geçilerek Keçi Burcu'na kadar sürdü. Aynı güzergahtan tekrar İçkale'ye dönülen etkinlik sonrası, yürüyüşe katılanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye'de, hareketsiz ve sağlıksız yaşamın hızla arttığını söyledi. Pandeminin de etkisiyle obezite ve kronik hastalıklardaki artışın hız kazandığına dikkat çeken Işık, "Bu artış bize obezite ve kronik hastalıkların gelecek yaşamımızda büyük bir sağlık sorunu oluşturabileceğini gösteriyor. Bu amaçla 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak, sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanmaya dikkat çekmek amacıyla, Türk Kızılay olarak Türkiye’nin 20 ilindeki şubelerimizle yürüyüş etkinliği yapmaktayız" diye konuştu.

'GÜNLÜK ADIMLARINIZI TÜRK KIZILAY'A BAĞIŞLAYABİLİRSİNİZ'

Halk sağlığının önemine de değinen Işık, şunları söyledi:

"Halk sağlığı uygulaması, bireyin ana rahminden başlayıp yaşamının son evresine kadar sağlıklı yaşam sürmesini ve hastalıklardan korunmasını hedeflemekle beraber, en önemli amacı bireylerin sağlığını korumak, hastalık riskini en aza indirgemek, hastalığa dair olası riskleri ortadan kaldırmak, dolayısıyla hastalık gelişmeden müdahale etmektir. Toplumun hayat standardını yükseltmek, kaliteli bir yaşam sürdürmesini sağlamak, basit tedbirler ve önlemlerle sağlık kurumlarına gereksinim duymayacak raddede sağlık sorunlarını en kolay şekilde atlatabilmesini sağlamaktır. Bu sebeple 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanmakta olan Halk Sağlığı Haftası kapsamında yine 20 ilimizde sağlık taramaları yaparak, sağlıklı yaşam ve yaşlanma eğitimleri de gerçekleştirmiştik. Türk Kızılay olarak halk sağlığına dair çalışmalarımız büyüyerek devam edecektir. Ayrıca cep telefonlarına yüklenebilen ve adım sayılarının bağışa dönüştürülebildiği bir uygulama olan Help Steps uygulamasını indirerek, günlük adımlarınızı Türk Kızılay’a bağışlayabilirsiniz. Bu uygulama atılan adımlar karşılığında Türk Kızılay’a bağış yapmakta olup siz de adımlarınızı bağışlayarak bu büyük iyilik hareketine destek olabilirsiniz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Yürüyüş GünüDiyarbakırSurİçkaleKeçi Burcu2 KilometreYeni Çağrı
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